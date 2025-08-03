На Запоріжжі під обстріл потрапили українські рятувальники

Під час гасіння пожежі у Гуляйполі Запорізької області рятувальники ДСНС України потрапили під ворожий обстріл. Про це у неділю, 4 серпня, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

📢 «Окупанти вдарили по рятувальниках саме тоді, коли ті ліквідовували загоряння легкового автомобіля», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. На щастя, особовий склад залишився неушкодженим.

☝️ У ДСНС також нагадали про попередні випадки цілеспрямованих ударів по рятувальниках. Зокрема, в Костянтинівці на Донеччині російський безпілотник атакував пожежну бригаду під час евакуації мирного населення.

А в Херсоні FPV-дрон влучив у вантажівку одного з підрозділів служби, поранивши двох надзвичайників. Постраждалих доставили до лікарні.

👉 Також нагадаємо, що ввечері суботи, 2 серпня, російська армія атакувала Херсон керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок удару пошкоджено автомобільний міст до мікрорайону «Корабел», кілька будинків та багатоповерхівку.