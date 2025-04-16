Рада закликала ЄС продовжити торговельні преференції для України

Верховна Рада звернулась до Європейського Союзу із закликом продовжити режим лібералізований режим торгівлі для України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм-каналі в середу, 16 квітня.

📢 «Рада звернулась до Європейського Союзу продовжити звільнення від тарифів та квот українських товарів», — написав він.

За словами парламентаря, ✅ 252 народних депутати підтримали постанову №13143. Вана передбачає офіційне звернення Верховної Ради до Європейського парламенту, Єврокомісії, Ради ЄС, парламентів та урядів держав — членів ЄС.

У документі, зокрема, наголошується:

📢 «Невідкладно розпочати та максимально спростити переговорний процес між Україною та відповідними органами влади ЄС щодо внесення змін до відповідних додатків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині взаємних тарифних поступок на імпорт товарів».

☝️ Нагадаємо, що в травні 2022 року Євросоюз уперше ухвалив рішення про скасування мит і квот на український експорт. Це був тимчасовий захід підтримки України на тлі повномасштабної війни з рф. Режим було продовжено у 2023 та 2024 роках.

Однак, як повідомлялося раніше, у поточному році ЄС не планує автоматично подовжувати дію преференцій після 5 червня. У разі їх завершення торгівля повернеться до умов, які діяли до 2022 року — знову запрацюють квоти та ввізні мита на українські товари.

З огляду на це, Верховна Рада ініціювала дипломатичний тиск і відкритий діалог з метою продовження торговельних преференцій для України, що залишаються критично важливими в умовах воєнної економіки та перебудови внутрішнього ринку.