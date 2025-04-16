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Рада закликала ЄС продовжити торговельні преференції для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада закликала ЄС продовжити торговельні преференції для України

Верховна Рада звернулась до Європейського Союзу із закликом продовжити режим лібералізований режим торгівлі для України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм-каналі в середу, 16 квітня.

Рада закликала ЄС продовжити торговельні преференції для України📢 «Рада звернулась до Європейського Союзу продовжити звільнення від тарифів та квот українських товарів», — написав він.

За словами парламентаря, ✅ 252 народних депутати підтримали постанову №13143. Вана передбачає офіційне звернення Верховної Ради до Європейського парламенту, Єврокомісії, Ради ЄС, парламентів та урядів держав — членів ЄС.

У документі, зокрема, наголошується:

📢 «Невідкладно розпочати та максимально спростити переговорний процес між Україною та відповідними органами влади ЄС щодо внесення змін до відповідних додатків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині взаємних тарифних поступок на імпорт товарів».

☝️ Нагадаємо, що в травні 2022 року Євросоюз уперше ухвалив рішення про скасування мит і квот на український експорт. Це був тимчасовий захід підтримки України на тлі повномасштабної війни з рф. Режим було продовжено у 2023 та 2024 роках.

Однак, як повідомлялося раніше, у поточному році ЄС не планує автоматично подовжувати дію преференцій після 5 червня. У разі їх завершення торгівля повернеться до умов, які діяли до 2022 року — знову запрацюють квоти та ввізні мита на українські товари.

З огляду на це, Верховна Рада ініціювала дипломатичний тиск і відкритий діалог з метою продовження торговельних преференцій для України, що залишаються критично важливими в умовах воєнної економіки та перебудови внутрішнього ринку.

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