Google випустила вересневий Android Drop: Gemini запам’ятовує речі, а телефон допомагає не захитуватися

Google 1 вересня представила вересневий Android Drop — пакет із п’яти нових функцій для смартфонів на Android. Оновлення додає інтеграцію Gemini з Find Hub, режим Motion Assist для зменшення захитування в автомобілі, голосовий опис оточення через Gemini Live, а також спільні нотатки й теми оформлення в Google Messages.

Це не нова версія операційної системи, а функціональне оновлення сервісів Android, яке поширюється через Google Play Services і застосунки. Тому частина можливостей може з’явитися на сумісних смартфонах без встановлення великого системного апдейту. Google пояснює різницю між Android Drop, системними оновленнями та Pixel Drop на офіційній сторінці нових функцій Android.

Gemini зможе запам’ятовувати місце, де залишили речі

Найпрактичніша новинка — зв’язка Gemini з Find Hub. Користувач зможе попросити асистента зберегти інформацію про те, де лежить паспорт, запасний ключ або інша річ, на якій немає Bluetooth-трекера. За бажанням до запису можна додати фотографію.

Пізніше місце збереженої речі можна буде уточнити через Gemini або переглянути в окремій вкладці Remembered items у Find Hub. Google наводить простий приклад команди: попросити запам’ятати, що паспорт лежить у шухляді спальні.

Функція призначена для пристроїв з Android 16 або новішою версією в країнах, де одночасно доступні Gemini та Find Hub. Це означає, що сам факт отримання вересневого Drop ще не гарантує миттєвої появи опції на кожному смартфоні.

Motion Assist і Guided vision: дві функції з різними обмеженнями

Motion Assist розрахована на пасажирів, яких захитує під час поїздок. Функція додає на екран напівпрозорий шар із бульбашками, що рухаються відповідно до переміщення автомобіля. Ідея полягає в тому, щоб зменшити розбіжність між тим, що бачать очі, і сигналами про рух, які сприймає вестибулярна система.

Користувач може ввімкнути Motion Assist автоматично, додати її до швидких налаштувань і змінити форму, колір та прозорість елементів. Google вказує, що ця можливість призначена для смартфонів з Android 17. Компанія не заявляє, що функція гарантовано усуває захитування, тому сприймати її варто як допоміжний інструмент, а не медичне рішення.

Інша новинка — Guided vision у Gemini Live. Вона дає змогу передати Gemini зображення з камери й отримати голосовий опис того, що відбувається перед користувачем. Сервіс може допомогти прочитати дрібний текст на упаковці, зорієнтуватися в меню ресторану або розпізнати побутовий предмет.

Функцію створювали за участю людей із порушеннями зору. Якщо камера спрямована неточно, голосові підказки мають допомогти змінити кадр, повернути смартфон або розташувати об’єкт у центрі. Guided vision заявлена для телефонів з Android 9 і новіших версій у країнах, де доступний Gemini.

Водночас Google прямо попереджає, що Guided vision може помилятися. Компанія не позиціонує її як медичний пристрій, засіб навігації чи заміну безпечним способам орієнтування. Для визначення перешкод під час руху покладатися на функцію не можна.

Google Keep з’явився всередині Google Messages

Ще одна зміна стосується спільної роботи. У Google Messages можна буде відкрити Google Keep через кнопку «+», створити нотатку або список і редагувати його разом зі співрозмовниками, не переходячи в інший застосунок. Це може бути корисно для списків покупок, планування поїздок чи розподілу справ.

Розгортання інтеграції почалося 1 вересня, однак фактична доступність може залежати від регіону, версії Google Messages і налаштувань облікового запису.

У тому ж застосунку з’являються Chat themes — теми оформлення окремих чатів. Користувач може вибрати готовий фон, встановити власну фотографію та змінити кольори бульбашок повідомлень. Функція доступна в Google Messages, але її поява також може відбуватися поступово.

Повний перелік нововведень Google опублікувала в офіційному анонсі вересневого Android Drop. Для користувачів це оновлення цікаве насамперед тим, що кілька функцій мають практичну користь уже зараз, але їхня доступність не однакова: частина залежить від версії Android, частина — від країни, Gemini та конкретних застосунків.