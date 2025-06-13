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Призначено нове військове командування Ірану – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Призначено нове військове командування Ірану - ЗМІ

Аятола Алі Хаменеї, який є верховним керівником Ірану, призначив генерал-майора Абдолрахіма Мусаві на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил. Про це 13 червня інформує іранське агентство Tasnim.

Призначення відбулося після загибелі генерала Мохаммада Багері, який до цього очолював Генштаб. Він загинув у ніч на п’ятницю під час масованих авіаударів Ізраїлю, спрямованих на військові та ядерні об’єкти на території Ісламської Республіки.

Крім того, за інформацією агентства Mehr, новим командувачем Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) призначено генерала Мохаммада Пакпура. Він до цього обіймав посаду командувача Сухопутних військ КВІР.

👉 Таким чином, Пакпур замінив генерала Хосейна Саламі. Він також, за повідомленнями іранських ЗМІ, загинув під час ізраїльських повітряних атак, які мали на меті знищити інфраструктуру, пов’язану з розробкою ядерної зброї.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив масштабний авіаудар по території Ірану. Було ліквідовано частину військово-політичного керівництва країни, науковців-ядерників, а також пошкоджено критичні ядерні об’єкти в Тегерані та інших містах.

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