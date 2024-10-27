Примусова паспортизація українців на ТОТ шляхом обмежень до ліків – ЦНС

Росія продовжує тиснути на жителів тимчасово окупованих територій (ТОТ) України, позбавляючи їх прав та можливостей без російського паспорта. Про це повідомляє Центр національного спротиву у неділю, 27 жовтня.

Окупанти вдаються до залякування найбільш соціально вразливих груп населення, що залишилися під їх контролем.

📢 «До прикладу, інсулінозалежні люди не зможуть отримати життєво необхідний препарат без факту зміни громадянства. Зважаючи на відсутність медикаментів у цивільних аптеках, ця категорія хворих стає попросту приреченою», — йдеться у заяві.

До кінця 2024 року кремль планує «паспортизувати» всіх жителів тимчасово окупованих територій віком від 14 років. У зв’язку з невдачами місцевих гауляйтерів та колаборантів у цій кампанії, російські загарбники вже почали застосовувати реальні погрози.

У ЦНС підкреслили, що примусова паспортизація є частиною ширшої стратегії росії, яка має на меті зміну демографії на тимчасово окупованих територіях та спробу легітимізувати свій контроль над ними та українськими землями.

Центр нацспротиву також закликав громадян надсилати інформацію про осіб, які причетні до примусової зміни громадянства для українців, що опинилися в окупації, за наступним 👉 посиланням.

☝️ Нагадаємо, що раніше повідомлялося про наміри російських окупантів “паспортизувати” всіх громадян на тимчасово захоплених територіях до кінця 2024 року. Паралельно триває кампанія вербування молоді під виглядом патріотичного навчання.

📌 Також раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) продовжує проводити досудове розслідування у справі щодо колаборанта, який очолює так званий «Старобільський казачий кадетський корпус ім. В.Ф. Маргелова». Там російські злочинці та колаборанти готують дітей з Луганщини до бойових дій у лавах армії рф.