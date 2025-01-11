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Прикордонники показали, як схопили на Одещині 10 втікачів з України

Денис Молотов
Денис Молотов
Прикордонники показали, як схопили на Одещині 10 втікачів з України

На Одещині прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль, заповнений чоловіками призовного віку, які перебували поблизу державного кордону з Молдовою. Водій і десять пасажирів мали намір втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у суботу, 11 січня.

📢 «Мешканці Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей для втілення свого незаконного наміру звернулися до організатора – адміна одного з Телеграм-каналів. Останній співпрацював з пособником – водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови. За допомогу з онлайн-навігації організатор з кожного бажаючого запросив від 7 до 10 тис. доларів США на криптогаманець», – зазначено у повідомленні.

Водієві, який брав участь у спробі незаконного переправлення осіб через державний кордон, правоохоронці направили повідомлення до Національної поліції за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Стосовно десяти пасажирів прикордонники склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справ передали до суду.

📌 За минулу добу правоохоронцями було ліквідовано близько п’ятдесяти схем нелегального перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах України. Загалом вручено понад шістдесят підозр.

👉 Також раніше повідомлялось, що було затримано прикордонника з Чопа. Службовець за 6 тисяч доларів США сприяв незаконному переправленню чоловіків призовного віку, що намагались втекти з України.

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