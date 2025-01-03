Прикордонник на Закарпатті за гроші «допомагав» чоловікам втекти з України

Було затримано прикордонника з Чопа, який за винагороду сприяв незаконному переправленню чоловіків призовного віку, що намагались втекти з України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, зазначивши, що затримання провели співробітники СБУ та ДПСУ.

Згідно з офіційною інформацією, прикордонник із Чопського загону за 6 тисяч доларів США надавав організаторам схеми та дані про пересування прикордонних нарядів та місця розташування відеоспостереження. Завдяки цій інформації, чоловіки призовного віку мали змогу втекти з України шляхом нелегального перетину кордону з Угорщиною.

Фігуранта було затримано «на гарячому» під час отримання грошей, які згодом вилучили. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

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☝️ Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці викрили посадовця військкомату та лікаря. Вони сприяли уникненню мобілізації за грошові «винагороди» у сумі від 6 до 12 тисяч доларів США.

👉 Також стало відомо, що в Одесі співробітник територіального центру комплектування (ТЦК) організував незаконну схему уникнення мобілізації для чоловіків, отримуючи за це значні кошти.