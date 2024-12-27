П’ятниця, 27 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Співробітник одеського ТЦК «заробляв» на «мобілізації» чоловіків

Денис Молотов
Денис Молотов
Співробітника одеського ТЦК «заробляв» на «мобілізації» чоловіків

Досудове розслідування у справі працівника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі, який організував схему для «заробітку» на чоловіках, які бажали уникнути мобілізації, завершено. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у п’ятницю, 27 грудня.

Як з’ясувало слідство, протиправна діяльність тривала з березня 2023 року. Зловмисник, використовуючи доступ до електронної бази військовозобов’язаних «Оберіг», за грошову винагороду в розмірі від 4 000 до 7 000 доларів США, вносив неправдиві дані про непридатність чоловіків до служби. Це дозволяло їм отримати можливість виїзду за кордон.

За попередніми даними, через його дії «непридатними» до служби стали щонайменше семеро чоловіків.

Працівника РТЦК та СП було звільнено з посади та взято під варту. Йому висунуто обвинувачення за статтею щодо несанкціонованих змін, знищення або блокування інформації в автоматизованих системах. Обвинувальний акт передано до суду.

Підозрюваний визнав свою провину повністю та висловив бажання реабілітуватись перед законом, вступивши до лав Збройних сил України для захисту країни.

☝️ Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці викрили посадовця військкомату та лікаря, які за винагороду в розмірі 6 000–12 000 доларів США допомагали уникати мобілізації.

📌 Також раніше було повідомлено, що працівники ДБР провели затримання у столиці колишнього начальника одеського обласного ТЦК та СП. За інформацією ДБР, затриманий щойно вийшов зі слідчого ізолятора після внесення значної застави.

Попередня стаття
Заочно засуджено двох колаборантів з Лисичанська та Старобільська
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Kyiv
хмарно
1.3 ° C
1.8 °
1.3 °
97 %
0.5kmh
100 %
Пт
1 °
Сб
3 °
Нд
3 °
Пн
4 °
Вт
6 °

СТРІЧКА НОВИН

У мережі з’явилися зображення нових китайських військових літаків

ПОДІЇ

Україна отримала $485 млн підтримки від США та Світового банку

ЕКОНОМІКА

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 спроби потіснити позиції Сил оборони – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

На 4 табори для утримання російських військовополонених витратили понад 290 мільйонів гривень – аудит

ПОДІЇ

Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив парламент

ВАЖЛИВО

Українська розвідка ліквідувала трьох російських офіцерів у Запорізькій області

ВІЙНА

Окупанти активізувались на Лиманському напрямку: наближаються малими групами

ВІЙНА

Україна відправила допомогу до Сирії – Зеленський

ВАЖЛИВО

Російські виробники ракети “Орешник” покладаються на західне обладнання – FT

ПОДІЇ

На фронті 171 бій за добу: майже чверть – на Покровському напрямку

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип