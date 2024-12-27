Співробітник одеського ТЦК «заробляв» на «мобілізації» чоловіків

Досудове розслідування у справі працівника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Одесі, який організував схему для «заробітку» на чоловіках, які бажали уникнути мобілізації, завершено. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у п’ятницю, 27 грудня.

Як з’ясувало слідство, протиправна діяльність тривала з березня 2023 року. Зловмисник, використовуючи доступ до електронної бази військовозобов’язаних «Оберіг», за грошову винагороду в розмірі від 4 000 до 7 000 доларів США, вносив неправдиві дані про непридатність чоловіків до служби. Це дозволяло їм отримати можливість виїзду за кордон.

За попередніми даними, через його дії «непридатними» до служби стали щонайменше семеро чоловіків.

Працівника РТЦК та СП було звільнено з посади та взято під варту. Йому висунуто обвинувачення за статтею щодо несанкціонованих змін, знищення або блокування інформації в автоматизованих системах. Обвинувальний акт передано до суду.

Підозрюваний визнав свою провину повністю та висловив бажання реабілітуватись перед законом, вступивши до лав Збройних сил України для захисту країни.

☝️ Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці викрили посадовця військкомату та лікаря, які за винагороду в розмірі 6 000–12 000 доларів США допомагали уникати мобілізації.

📌 Також раніше було повідомлено, що працівники ДБР провели затримання у столиці колишнього начальника одеського обласного ТЦК та СП. За інформацією ДБР, затриманий щойно вийшов зі слідчого ізолятора після внесення значної застави.