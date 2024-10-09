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Прийнято законопроєкт про заборону мобілізації людей до 25 років

Денис Молотов
Денис Молотов
Прийнято законопроєкт про заборону мобілізації людей до 25 років

Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який передбачає заборону на мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму каналі у Telegram в середу, 9 жовтня.

📢 «Рада схвалила в цілому №11379д – передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. За – 311», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, що ще на початку вересня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, що встановлює заборону на мобілізацію чоловіків віком до 25 років, які мають обмежену придатність до служби.

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована. Хоча, зазвичай, призов до армії здійснюється після досягнення 25-річного віку, за винятком певних випадків.

Також варто зазначити, що у серпні Верховна Рада ухвалила рішення про надання відстрочки від мобілізації для братів та сестер тих українців, які загинули на фронті або зникли безвісти.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Комітеті з питань економічного розвитку підготували варіант економічного бронювання від мобілізації. Проєкт передбачає щомісячну плату у розмірі 20 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника.

Очікується, що така модель бронювання дозволить роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

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