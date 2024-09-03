Рада, поки що, не підтримала законопроєкт підвищення податків

Верховна Рада України не підтримала ухвалення законопроєкту, який передбачає збільшення податків у 2024 році на 30 мільярдів гривень. Парламентарі вирішили відправити його на повторне перше читання. Про це повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі у вівторок, 3 вересня.

📢 «Рада провалила законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. “За” – 224. Надіслали на повторне перше читання. Нагадаю, цього року це 30 млрд грн зі 125 запитуваних Мінфіном. Наступного лише 127 із 340 млрд грн», – зазначив депутат.

Цей законопроєкт пропонує підвищити ставку військового збору з доходів громадян із 1,5% до 5%. Міністерство фінансів оцінює, що такі зміни принесуть додаткові 27,3 мільярда гривень у 2024 році та 107,7 мільярда у 2025-му. Крім того, законопроєкт передбачає введення військового збору у розмірі 1% від доходів для платників єдиного податку III групи (фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб), що, за розрахунками, поповнить бюджет на 6,8 мільярда гривень у 2025 році.

Також пропонується встановити військовий збір для ФОП, які застосовують єдиний податок І, II та IV груп, у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що дорівнює 800 гривень на місяць. Це має забезпечити бюджет у 2024 році на суму 1,7 мільярда гривень, а у 2025 році – на 7,8 мільярда. Додатково документ передбачає збільшення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (окрім страхових компаній) з 18% до 25%, що має принести бюджету 157,7 мільйона гривень у 2025 році.

👉 Нагадаємо, що 19 липня, уряд зареєстрував законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу», який пропонує збільшити ставку військового збору до 5% та зобов’язати ФОП третьої групи сплачувати 1% збору.

📌 Також раніше було повідомлено, що Зеленський підписав закон щодо підвищення акцизів на пальне.