Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив парламент

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно оголосив про розпуск Бундестагу, виконавши відповідне прохання канцлера Олафа Шольца. Про це президент повідомив у своєму зверненні в п’ятницю, 27 грудня, пише німецьке видання MDR.DE.

📢 «Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни», – зазначив Штайнмаєр, підкресливши, що «у важкі часи, як зараз, нам потрібен уряд, здатний діяти, і надійна більшість».

Рішення про розпуск парламенту стало наслідком вотуму недовіри, який був проголосований у Бундестазі щодо уряду на чолі з Шольцем.

Після цього президент оголосив про завершення повноважень депутатів 20-го скликання і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року. Як уточнюється, дата голосування була попередньо узгоджена лідерами парламентських фракцій.

На початку листопада в Німеччині припинила існування урядова коаліція, до складу якої входили Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) і Союз-90/Зелені. Криза в коаліції призвела до розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

☝️ Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, підтвердив, що Україна не отримає далекобійні ракети Taurus. Але ж він наголосив на продовженні масштабної військової допомоги.

Політик підкреслив, що Німеччина вже передала українській армії значний арсенал зброї. Зокрема артилерійські системи, РСЗВ, танки різних моделей і засоби протиповітряної оборони (ППО), спорядивши таким чином шість бригад.