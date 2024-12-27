П’ятниця, 27 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив парламент

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив парламент

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно оголосив про розпуск Бундестагу, виконавши відповідне прохання канцлера Олафа Шольца. Про це президент повідомив у своєму зверненні в п’ятницю, 27 грудня, пише німецьке видання MDR.DE.

📢 «Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни», – зазначив Штайнмаєр, підкресливши, що «у важкі часи, як зараз, нам потрібен уряд, здатний діяти, і надійна більшість».

Рішення про розпуск парламенту стало наслідком вотуму недовіри, який був проголосований у Бундестазі щодо уряду на чолі з Шольцем.

Після цього президент оголосив про завершення повноважень депутатів 20-го скликання і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року. Як уточнюється, дата голосування була попередньо узгоджена лідерами парламентських фракцій.

На початку листопада в Німеччині припинила існування урядова коаліція, до складу якої входили Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) і Союз-90/Зелені. Криза в коаліції призвела до розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

☝️ Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, підтвердив, що Україна не отримає далекобійні ракети Taurus. Але ж він наголосив на продовженні масштабної військової допомоги.

Політик підкреслив, що Німеччина вже передала українській армії значний арсенал зброї. Зокрема артилерійські системи, РСЗВ, танки різних моделей і засоби протиповітряної оборони (ППО), спорядивши таким чином шість бригад.

Попередня стаття
Україна відправила допомогу до Сирії – Зеленський
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Kyiv
хмарно
1.3 ° C
1.8 °
1.3 °
97 %
0.5kmh
100 %
Пт
1 °
Сб
3 °
Нд
3 °
Пн
4 °
Вт
6 °

СТРІЧКА НОВИН

У мережі з’явилися зображення нових китайських військових літаків

ПОДІЇ

Україна отримала $485 млн підтримки від США та Світового банку

ЕКОНОМІКА

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 спроби потіснити позиції Сил оборони – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

На 4 табори для утримання російських військовополонених витратили понад 290 мільйонів гривень – аудит

ПОДІЇ

Співробітник одеського ТЦК «заробляв» на «мобілізації» чоловіків

КРИМІНАЛ

Українська розвідка ліквідувала трьох російських офіцерів у Запорізькій області

ВІЙНА

Окупанти активізувались на Лиманському напрямку: наближаються малими групами

ВІЙНА

Україна відправила допомогу до Сирії – Зеленський

ВАЖЛИВО

Російські виробники ракети “Орешник” покладаються на західне обладнання – FT

ПОДІЇ

На фронті 171 бій за добу: майже чверть – на Покровському напрямку

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип