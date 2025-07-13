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ППО знищила 20 «Shahed» під час чергової атаки дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
ППО знищила 20 «Shahed» під час чергової атаки дронів

Протягом останніх 24 годин, включно з ніччю на суботу, росія здійснила чергову атаку дронів по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, всього було зафіксовано запуск 60 безпілотників, з яких 20 ворожих дронів «Shahed» було знищено силами протиповітряної оборони (ППО) та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

📢 «Загалом за добу — з 14:00 12 липня до ранку 13 липня — зафіксовано 60 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів, які були запущені з території рф, зокрема з напрямків Курськ і Міллерово», — повідомили в командуванні Повітряних сил.

За уточненими даними, вдень ворог атакував глибокий тил, а вночі основними цілями стали прифронтові райони Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

ППО знищила 20 «Shahed» під час чергової атаки дронів🛡️ У відбитті повітряної атаки брали участь:
  • авіація Повітряних сил;
  • підрозділи зенітних ракетних військ;
  • системи РЕБ та БпЛА;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.
✅ За підсумками:
  • збито 20 ворожих БпЛА типу «Shahed» та дронів різного типу над північними, східними, західними та центральними регіонами України;
  • ще 20 дронів-імітаційних цілей було нейтралізовано або подавлено засобами РЕБ.

💥 Водночас, попри зусилля сил оборони, зафіксовано влучання 20 безпілотників у п’яти населених пунктах. Деталі пошкоджень уточнюються місцевими органами влади.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти суботи росія знову здійснила масовану ракетно-дронову атаку по території України. Основним напрямом удару традиційно стали Київ та західні регіони країни.

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