ППО збила більшість дронів під час нічної атаки рф

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У ніч на 9 березня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 197 безпілотниками, з яких 161 вдалося знешкодити. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За їхніми даними, атака розпочалася близько 18:30 8 березня. російські війська запустили дві балістичні ракети Іскандер-М із території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, противник застосував 197 ударних безпілотників різних типів, зокрема: «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів

Близько 120 із них були ударними дронами типу «Shahed».

Повітряні Сили ЗСУ / 09.03.2026

Пуски здійснювалися з кількох напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 9 березня українська ППО збила або подавила 161 ворожий дрон на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних безпілотників у восьми локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще на одній локації.

  • Раніше повідомлялося, що російські війська вночі атакували Запоріжжя, унаслідок чого було пошкоджено приватний будинок.
  • російські війська 8 березня завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинув чоловік.
