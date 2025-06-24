Повідомлено про підозру «міністру лнр» за співпрацю з ворогом

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність чергового колаборанта, який займає керівну посаду в незаконному уряді так званої «лнр». За даними слідства, зловмисник обіймає роль «міністра лнр» з питань транспорту та інфраструктури. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📌 Цю псевдопосаду він отримав на початку 2025 року. Відтоді, як з’ясувалось, він активно реалізовує інфраструктурні проєкти, що допомагають окупаційним військам рф утримувати контроль над захопленими районами Луганщини. Йдеться, зокрема, про логістику військових перевезень на східному фронті, де точаться бої проти Збройних сил України.

За наявною інформацією, до початку збройної агресії росії у 2014 році зловмисник служив в органах внутрішніх справ України. Однак після окупації частини Донбасу зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

📍 Раніше фігурант справи обіймав посади в так званих окупаційних адміністраціях — спершу в Кадіївці (колишній Стаханов), а з 2023 року — в Алчевську.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ оголосили йому підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про колабораційну діяльність, що карається позбавленням волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

📢 «Ми документуємо кожного, хто сприяє ворогові. Співпраця з окупантами, особливо в стратегічно важливих сферах, як інфраструктура чи логістика, матиме правові наслідки», — наголосили в СБУ.

👉 Наразі триває досудове розслідування. Його проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила діяльність ворожого поплічника, який з початку повномасштабного вторгнення рф організовував насильницьку мобілізацію українців на тимчасово окупованій території Луганщини.