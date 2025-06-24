Вівторок, 24 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру «міністру лнр» за співпрацю з ворогом

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру «міністру лнр» за співпрацю з ворогом

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність чергового колаборанта, який займає керівну посаду в незаконному уряді так званої «лнр». За даними слідства, зловмисник обіймає роль «міністра лнр» з питань транспорту та інфраструктури. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📌 Цю псевдопосаду він отримав на початку 2025 року. Відтоді, як з’ясувалось, він активно реалізовує інфраструктурні проєкти, що допомагають окупаційним військам рф утримувати контроль над захопленими районами Луганщини. Йдеться, зокрема, про логістику військових перевезень на східному фронті, де точаться бої проти Збройних сил України.

За наявною інформацією, до початку збройної агресії росії у 2014 році зловмисник служив в органах внутрішніх справ України. Однак після окупації частини Донбасу зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

Повідомлено про підозру «міністру лнр» за співпрацю з ворогом📍 Раніше фігурант справи обіймав посади в так званих окупаційних адміністраціях — спершу в Кадіївці (колишній Стаханов), а з 2023 року — в Алчевську.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ оголосили йому підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про колабораційну діяльність, що карається позбавленням волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

📢 «Ми документуємо кожного, хто сприяє ворогові. Співпраця з окупантами, особливо в стратегічно важливих сферах, як інфраструктура чи логістика, матиме правові наслідки», — наголосили в СБУ.

👉 Наразі триває досудове розслідування. Його проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила діяльність ворожого поплічника, який з початку повномасштабного вторгнення рф організовував насильницьку мобілізацію українців на тимчасово окупованій території Луганщини.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Суд звільнив під заставу мера Бердичева

КРИМІНАЛ

Словаччина висунула умови для підтримки санкцій проти росії

ПОЛІТИКА

Іран атакував Ізраїль одразу після початку перемир’я

ПОДІЇ

Охматдит відновлюється після ракетного удару рф: у МОЗ розкрили деталі

ПОДІЇ

МЗС прокоментувало мовну заборону рф в окупованих школах

ВЛАДА

Король Чарльз та Netflix підписали угоду про зйомку фільму

ПОДІЇ

Майже половина боїв на фронті зосереджена на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Ізраїль заявив про повну перемогу над Іраном і погодився на припинення вогню

ПОЛІТИКА

Ціни на нафту впали на тлі очікувань припинення війни між Ізраїлем та Іраном

ЕКОНОМІКА

Іран порушив перемир’я та завдав новий ракетний удар по Ізраїлю

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"