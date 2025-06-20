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Повідомлено підозру «воєнкому лнр» за насильницьку мобілізацію у Луганську

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено підозру «воєнкому лнр» за насильницьку мобілізацію у Луганську

Служба безпеки України викрила діяльність ворожого поплічника, який з початку повномасштабного вторгнення рф організовував насильницьку мобілізацію українців на тимчасово окупованій території Луганщини.

Як повідомляє пресслужба СБУ, йдеться про колишнього бойовика незаконного збройного формування «лнр», який у 2014 році влаштувався на посаду заступника так званого «військового комісара лнр», а з лютого 2022 року до липня 2024-го очолював «військовий комісаріат міста Луганська лнр».

📢 «Фігурант організував масове примусове залучення громадян України, які мешкають у тимчасово захопленому обласному центрі, до участі у злочинній війні проти нашої держави», – йдеться у повідомленні СБУ.

☝️ Насамперед насильницькій мобілізації піддавалися чоловіки віком від 18 до 55 років. Після нетривалої підготовки на полігонах їх відправляли на фронт у складі регулярних військ рф.

Багато з них не мали бойового досвіду. Вони були змушені брати участь у жорстоких штурмах, а вижити вдалося лише тим, хто потрапив у полон до ЗСУ. Саме їхні свідчення лягли в основу матеріалів розслідування.

Повідомлено підозру «воєнкому лнр» за насильницьку мобілізацію у Луганську📢 «СБУ отримала свідчення примусово “мобілізованих” луганчан, які вціліли лише завдяки тому, що потрапили у полон до українських військових», – зазначили в службі.

На підставі зібраних доказів, «воєнкому» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування ведеться слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Як нагадали в СБУ, раніше вже було винесено заочний вирок іншому «військовому комісару лнр», який реалізовував політику примусу до служби в окупаційній армії. Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Наразі вживаються заходи для затримання та притягнення фігуранта до відповідальності в українському суді.

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