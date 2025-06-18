П’ятниця, 20 Червня, 2025
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Посольство США в Україні висловило співчуття через атаку на Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Посольство США в Україні висловило співчуття через атаку на Київ

Посольство США в Україні висловило співчуття після чергового масованого удару росії по Києву, що стався в ніч на 17 червня. У дописі, оприлюдненому 18 червня в соцмережі X (колишній Twitter), американські дипломати повідомили про свою підтримку українців у день трауру за загиблими.

📢 «Сьогодні ми, разом з усією Україною, приєднуємося до Дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки 17 червня», — заявили у посольстві.

Дипломати також підкреслили, що «висловлюють найглибші співчуття родинам загиблих». Водночас у заяві прозвучала політична оцінка подій:

📢 «Цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні».

Як відомо, в ніч проти понеділка росія завдала комбінованого удару по Києву дронами та ракетами кількох типів. Найбільш руйнівним виявилось влучання ракети в житлову дев’ятиповерхівку в Солом’янському районі — усі поверхи одного з під’їздів було знищено.

🧱 Станом на 18 червня на місці трагедії тривають пошукові роботи та розбір завалів. За оновленими даними, загинуло щонайменше 30 людей, 188 постраждали. Найбільшого удару зазнав Київ — 28 загиблих, 134 травмованих. Лише в одній дев’ятиповерхівці у Солом’янському районі загинули 23 людини.

☝️ Також відомо, що в ніч на 18 червня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, використавши щонайменше 13 ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу вибухова хвиля та уламки серйозно пошкодили житлові будинки — в багатьох із них вибиті вікна. Знищено кілька приватних автомобілів, зафіксовані займання на складських об’єктах.

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