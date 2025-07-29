Вівторок, 29 Липня, 2025
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Посадовця на Хмельниччині викрили у махінаціях із землею

Денис Молотов
Денис Молотов
Посадовця на Хмельниччині викрили у махінаціях із землею

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) 29 липня повідомили про підозру колишньому керівнику управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Його дії, за попередніми даними, призвели до збитків державі на суму майже 2,5 мільйона гривень. Інформацію про це розміщено на офіційному сайті ДБР.

Як встановили слідчі, у 2021 році посадовець незаконно оформив документацію для передачі у приватну власність земельних ділянок. Вони перебували у розпорядженні Борисівської сільради Шепетівського району. При цьому згадані землі є комунальною власністю територіальної громади, отже, рішення про їх відчуження мало б прийматися виключно на рівні місцевого самоврядування, а не одноосібно чиновником.

Колишній очільник управління, як зазначає ДБР, підготував і видав 27 наказів, відповідно до яких низка підставних осіб отримала у власність земельні ділянки. Загальна площа незаконно відчужених наділів становить 49 гектарів, їх оціночна вартість — 2,4 млн грн. У підсумку усі ці ділянки опинилися у розпорядженні лише двох фізичних осіб.

Згодом, у 2023 році, саме на цій території розпочала роботу розробка родовища — там відкрили кар’єр, у якому здійснюється видобуток піску, гравію, глин та каоліну.

На цей час, вирішується питання про накладення арешту на згадані земельні ділянки, з подальшим поверненням їх у власність громади. Також правоохоронні органи опрацьовують механізм відшкодування завданих державі матеріальних збитків.

Фігуранту справи інкримінують одразу декілька правопорушень:
  • йдеться про зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків,
  • та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою з іншими особами.

Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Державному бюро розслідувань нагадали, що цей посадовець уже фігурує у кількох інших кримінальних провадженнях. Загалом йому закидають незаконну передачу понад 135 гектарів землі, вартість яких перевищує 6,5 мільйона гривень.

Раніше також стало відомо, що у Хмельницькій області одразу 13 посадовцям були оголошені підозри за фактом розтрати понад 10 мільйонів гривень бюджетних коштів, а також за статтями про зловживання владою, незаконне збагачення та недостовірне декларування активів.

☝️ Також нагадаємо, що правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, організовану посадовицею Управління соціального захисту Стрийської райдержадміністрації (Львівська область) та її чоловіком-підприємцем.

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