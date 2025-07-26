Субота, 26 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

На Львівщині чиновницю викрили на розкраданні 2 млн грн

Денис Молотов
Денис Молотов
На Львівщині чиновницю викрили на розкраданні 2 млн грн

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, організовану посадовицею Управління соціального захисту Стрийської райдержадміністрації (Львівська область) та її чоловіком-підприємцем. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, службовиця підшуковувала родини, які відповідали критеріям державної програми «Муніципальна няня», після чого допомагала оформлювати документи на фіктивні послуги з догляду за дітьми. Всього таких випадків налічується 41 родина.

«Нянею» у документах значився ФОП – чоловік посадовиці, з яким укладали договори на догляд. Однак фактично ніяких послуг він не надавав, оскільки не мав відповідного персоналу навіть у відповідній кількості.

📢 «Попри це, підприємець регулярно складав акти виконаних робіт, які передавав своїй дружині. Та, у свою чергу, подавала ці документи у відповідні підрозділи РДА, і держава здійснювала виплати за надані послуги“», — зазначають в ОГП.

Внаслідок схеми з держбюджету незаконно було виплачено понад 2 мільйони гривень.

🔻 Що інкримінують:
  • Подружжю повідомлено про підозру у шахрайстві.
  • Посадовицю також підозрюють у зловживанні службовим становищем.
  • Її чоловіка-ФОПа – у пособництві.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід і відсторонення службовиці від посади.

ℹ️ Зазначається:

«Муніципальна няня» – програма, що передбачає державну компенсацію батькам витрат на догляд за дитиною до 3 років (або до 6 – у визначених випадках). Батьки спершу оплачують послугу няні самостійно, а потім отримують компенсацію на основі акту про виконання робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.

📰 Нагадаємо:
  • [✓] У Києві депутатка міськради підозрюється у привласненні 300 тис. грн під час приватизації комунального майна.
  • [✓] Колишній директор департаменту КМДА фігурує у справі про розкрадання 75 млн грн, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим.
  • На Закарпатті четверо підлітків напали на 46-річну жінку, яку зустріли на вулиці, зґвалтували її та пограбували, після чого зникли з місця злочину. Правоохоронці затримали трьох із цих покидьків.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Києві померла жінка, яку збив п’яний працівник прокуратури

ВАЖЛИВО

Трамп збирається путіну «добряче надерти гузно» – Грем

ПОЛІТИКА

Понад половина боїв – на двох напрямках: Генштаб показав карту

ВІЙНА

Генштаб оновив карту бойових дій: найгарячіше – на двох напрямках 24 липня 2025

ВІЙНА

ГУР: москва інвестує в армію рекордні суми

ВАЖЛИВО

Аварія Mirage-2000: пілот уникнув жертв, катапультувався

ВАЖЛИВО

На Прикарпатті виник черговий конфлікт між ТЦК і громадянами

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Україні нічого експортувати до ЄС у 2025 році – через неврожай

СТОПФЕЙК

російська ДРГ намагалась зайти в Степногірськ Запорізької області – Волошин

ПОДІЇ

Обама відкинув звинувачення Трампа у «спробі перевороту»

ПОЛІТИКА

У Сумах перебої зі світлом та водою через атаку рф, в області троє поранених

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 130 бойових зіткнень, Покровський напрямок лідирує за кількістю атак

ПОДІЇ

Масове отруєння у Львові: підтверджено сальмонельоз у понад 40 людей

СУСПІЛЬСТВО

Фейк російських ЗМІ: У Китаї в захваті від того, як Лавров врятував Вучича від великої біди

СТОПФЕЙК

Мерц: заміна Patriot від США поки не підтверджена

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"