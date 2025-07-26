На Львівщині чиновницю викрили на розкраданні 2 млн грн

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, організовану посадовицею Управління соціального захисту Стрийської райдержадміністрації (Львівська область) та її чоловіком-підприємцем. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, службовиця підшуковувала родини, які відповідали критеріям державної програми «Муніципальна няня», після чого допомагала оформлювати документи на фіктивні послуги з догляду за дітьми. Всього таких випадків налічується 41 родина.

«Нянею» у документах значився ФОП – чоловік посадовиці, з яким укладали договори на догляд. Однак фактично ніяких послуг він не надавав, оскільки не мав відповідного персоналу навіть у відповідній кількості.

📢 «Попри це, підприємець регулярно складав акти виконаних робіт, які передавав своїй дружині. Та, у свою чергу, подавала ці документи у відповідні підрозділи РДА, і держава здійснювала виплати за “надані послуги“», — зазначають в ОГП.

Внаслідок схеми з держбюджету незаконно було виплачено понад 2 мільйони гривень.

🔻 Що інкримінують:

Подружжю повідомлено про підозру у шахрайстві .

. Посадовицю також підозрюють у зловживанні службовим становищем .

. Її чоловіка-ФОПа – у пособництві.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід і відсторонення службовиці від посади.

ℹ️ Зазначається:

«Муніципальна няня» – програма, що передбачає державну компенсацію батькам витрат на догляд за дитиною до 3 років (або до 6 – у визначених випадках). Батьки спершу оплачують послугу няні самостійно, а потім отримують компенсацію на основі акту про виконання робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.

📰 Нагадаємо: