П’ятниця, 27 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Польща виходить з міжнародної конвенції щодо мін

Денис Молотов
Денис Молотов
Польща виходить з міжнародної конвенції щодо мін

Сейм Республіки Польща у середу, 26 червня, ухвалив рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання та розповсюдження протипіхотних мін. Як повідомляє видання RMF24, за відповідний законопроєкт проголосували 413 депутатів, проти — 15, ще троє утрималися.

Перед голосуванням міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наголосив на стратегічному значенні цього кроку для оборони країни:

📢 «Польща не може бути обмежена правилами, які заважають захищати нашу країну».

☝️ Він зазначив, що ініціатива виходу з конвенції має підтримку не лише у Варшаві, а й у країнах Балтії та Фінляндії, які вже прийняли аналогічне рішення. Таким чином, Польща слідує за своїми найближчими безпековими партнерами.

📜 Довідка:

Оттавська конвенція, також відома як Конвенція про заборону застосування, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін, була підписана 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності у 1999 році. Польща підписала документ того ж року, але ратифікувала лише у 2012-му.

🔻 Згідно з положеннями, країни-учасниці зобов’язуються не використовувати, не виробляти, не передавати і знищувати всі запаси протипіхотних мін. Наразі до договору приєдналися понад 160 країн, включно з більшістю західних демократій.

Однак деякі великі держави, включаючи Китай, росію, США, Індію та Пакистан, не є учасниками цієї угоди.

👉 Нагадаємо, що в березні Польща анонсувала плани розмістити протипіхотні міни на кордонах з росією та Білоруссю в межах оборонної ініціативи під назвою «Східний щит». Цей проєкт спрямований на укріплення східного флангу НАТО в умовах зростаючих загроз із боку агресивних сусідів.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: 139 бойових зіткнень, окупанти атакували 796 дронами-камікадзе

ВІЙНА

Україна повернула військових, які понад три роки були в полоні рф

ВАЖЛИВО

В Ірані повідомили про «перемогу» над США та Ізраїлем

ПОЛІТИКА

КНДР готується до нового перекидання військ у рф

ПОДІЇ

Санкції проти росії: Австралія розширила обмеження

ВАЖЛИВО

Чи ще популярний в будівництві профнастил?

СУСПІЛЬСТВО

Есмінці КНДР створені за допомогою рф, але не боєздатні — ЗМІ

ПОДІЇ

Судитимуть «прокурорку Свердловська» за співпрацю з окупантами

КРИМІНАЛ

79 бойових зіткнень на фронті: на яких напрямках ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

У Києві судитимуть посадовця за розтрату 2,2 млн грн бюджетних коштів

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"