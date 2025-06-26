Польща виходить з міжнародної конвенції щодо мін

Сейм Республіки Польща у середу, 26 червня, ухвалив рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання та розповсюдження протипіхотних мін. Як повідомляє видання RMF24, за відповідний законопроєкт проголосували 413 депутатів, проти — 15, ще троє утрималися.

Перед голосуванням міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наголосив на стратегічному значенні цього кроку для оборони країни:

📢 «Польща не може бути обмежена правилами, які заважають захищати нашу країну».

☝️ Він зазначив, що ініціатива виходу з конвенції має підтримку не лише у Варшаві, а й у країнах Балтії та Фінляндії, які вже прийняли аналогічне рішення. Таким чином, Польща слідує за своїми найближчими безпековими партнерами.

📜 Довідка:

Оттавська конвенція, також відома як Конвенція про заборону застосування, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін, була підписана 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності у 1999 році. Польща підписала документ того ж року, але ратифікувала лише у 2012-му.

🔻 Згідно з положеннями, країни-учасниці зобов’язуються не використовувати, не виробляти, не передавати і знищувати всі запаси протипіхотних мін. Наразі до договору приєдналися понад 160 країн, включно з більшістю західних демократій.

Однак деякі великі держави, включаючи Китай, росію, США, Індію та Пакистан, не є учасниками цієї угоди.

👉 Нагадаємо, що в березні Польща анонсувала плани розмістити протипіхотні міни на кордонах з росією та Білоруссю в межах оборонної ініціативи під назвою «Східний щит». Цей проєкт спрямований на укріплення східного флангу НАТО в умовах зростаючих загроз із боку агресивних сусідів.