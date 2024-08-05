Поліцейський катер на річці Тиса перекинувся через трос

В Угорщині на переправі біля Закарпаття по річці Тиса сталася аварія за участю поліцейського катера, який на швидкості врізався у натягнутий трос та перекинувся, зробивши «сальто». Про це повідомляє Мukachevo.net.

Інцидент стався поблизу Тімара, неподалік Токаю, у повіті Саболч-Сатмар-Берег, неподалік від КПП Лоня – Дзвінкове. Пором чекав на одному з берегів річки, коли канат по інший бік вже був натягнутий. У цей момент поліцейський катер мчав по річці. Його екіпаж не помітив канат. Катер з усієї сили врізався в трос, що призвело до його перекидання та занурення на дно.

Незабаром після аварії поліцейський катер підняли з води і витягли на берег за допомогою трактора. На катері перебував один поліцейський, який вижив та самостійно доплив до берега.

На цій ділянці річки місцеві жителі перетинають водойму за допомогою порома. Канат натягують, коли пором рушає, піднімаючи трос з дна річки. Місцеві жителі обізнані про цей механізм, але екіпаж поліцейського катера, ймовірно, не був проінформований, що й спричинило аварію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 3 серпня румунські прикордонники виявили тіло людини на березі річки Тиса. Це черговий випадок смерті чоловіка, ймовірно, пов’язаний зі спробою перетину кордону.

За словами прикордонників, з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України це вже 39-й випадок виявлення загиблого чоловіка на річковій ділянці кордону.