Поліцейська збила дитину, а її батька забрали до ТЦК

В Одеській області спалахнув гучний скандал після того, як співробітниця поліції збила семирічну дівчинку. Зазначалось, що її батька забрали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). На ситуацію відреагували як в обласному ТЦК, так і в поліції. Відповідні заяви опубліковано 2 травня.

За повідомленням Національної поліції та Одеського обласного ТЦК та СП, 1 травня представники Нацполіції доставили до 2-го відділу Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП громадянина. Чоловік, згідно з актуальними даними обліку, перебував у розшуку відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця норма стосується порушення військового обов’язку призовниками або військовозобов’язаними, – «Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу».

📢 «Після уточнення військово-облікових даних громадянина було направлено на проходження військово-лікарської комісії. Під час проходження ВЛК він поскаржився на різке погіршення стану здоров’я, у зв’язку з чим на місце було викликано бригаду екстреної медичної допомоги», – повідомили в ТЦК.

🩺 За словами медиків, чоловік переніс гіпертонічний криз і був негайно госпіталізований до закладу охорони здоров’я. Військкомат наголосив, що під час перебування чоловіка у приміщенні РТЦК та СП жодних фізичних дій чи примусу до нього не застосовували.

📢 «Під час перебування зазначеної особи у приміщенні РТЦК та СП не застосовувалося жодних заходів фізичного примусу чи інших дій, які могли б мати ознаки протиправності. Усі заходи реалізовувалися виключно в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, із дотриманням основоположних прав людини», – наголосили в ТЦК.

❗ За даними Одеського ТЦК, резонансна інформація, що шириться у публічному просторі та стосуються дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), яка, за твердженнями окремих осіб, сталася напередодні за участі представниці правоохоронних органів, жодним чином не корелює із діяльністю органів ТЦК та СП.

Стосовно розповсюдженої раніше у медіа заяви про багатодітний статус громадянина, то в ТЦК зазначили, що згідно з чинним законодавством, підставою для відстрочки – є утримання трьох або більше неповнолітніх дітей. Цей статус потрібно підтверджувати офіційно оформленими документами.

📢 «На момент складання відповідного протоколу таких документів представлено не було. Додатково зазначаємо, що одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків, що унеможливлює застосування норми про багатодітність як підстави для відстрочки», – констатували в ТЦК.

🔜 Наступного дня її батько з’явився до райвідділку поліції, щоби з’ясувати подробиці аварії. Так, 1 травня, чоловіка було передано до ТЦК як особу, яка ухиляється від обліку. Після госпіталізації чоловіка, ТЦК оприлюднив пояснення обставин.

📢 «Подія сталася 29 квітня близько 17:00 години в місті Татарбунари. Встановлено, що співробітниця поліції здійснила наїзд на 7-річну місцеву дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переходу», – надали коментар правоохоронці. На час службового розслідування поліцейську відсторонили від виконання службових обов’язків.

⚠️ Цей випадок відбувся на тлі гучних скандалів із представниками ТЦК в інших регіонах.

☝️ Нагадаємо, нещодавно суд узяв під варту посадовицю ТЦК з Вінниці та її спільника за звинуваченням у жорстокому побитті чоловіка. Він відмовився підписати анкету військовозобов’язаного й зняти своє бронювання від мобілізації.

📢 «Чиновниця вдарила його по голові, а потім почала душити», – йшлося в офіційній інформації.

👉 Також стало відомо, що у Вінниці заступниця начальника об’єднаного міського ТЦК та СП Оксана Янчак, яку обвинувачують у побитті військовозобов’язаного, вийшла з-під варти за майже мільйон гривень застави (понад 908 тисяч гривень).