Після рейсів на росію: біля Лівії вибухнув нафтовий танкер

Біля берегів Лівії стався вибух танкера Vilamoura, який перевозив близько одного мільйона барелів нафти. За даними агентства Reuters, інцидент, що трапився у вівторок, 1 липня, імовірно став наслідком підриву судна на закріпленій міні.

Попередньо встановлено, що вибух стався у машинному відділенні судна. Внаслідок цього танкер втратив маневровість, а відсік виявився затопленим. Попри це, екіпаж залишився неушкодженим.

Зусиллями рятувальників судно вдалося відбуксирувати до одного з портів Греції. Остаточні висновки щодо причин інциденту планують оприлюднити після його прибуття в пункт призначення.

☝️ Представники компанії-судновласника повідомили, що вдалося уникнути витоку нафти й забруднення довкілля. Екіпаж у безпеці.

Згідно з інформацією британської розвідувально-аналітичної компанії Dryad Global, танкер Vilamoura навесні двічі заходив у російські порти Усть-Луга та Новоросійськ для завантаження «казахстанської» нафти.

Фахівці зазначають, що інцидент не є поодиноким — раніше схожі вибухи сталися ще на чотирьох суднах, які також відвідували російські гавані.

У Dryad Global припускають, що вибух танкера біля Лівії може бути результатом цілеспрямованої атаки з використанням мін-прилипачів, спрямованої проти суден, які займаються транспортуванням російської нафти. Це пов’язують зі зростанням геополітичної напруги через західні санкції.

🔎 Нагадаємо, вибух танкера біля Лівії став черговим у низці підозрілих інцидентів із суднами, що раніше працювали з російськими постачальниками.

Також відомо, що у вівторок, 17 червня, на офіційному сайті уряду Великої Британії з’явилося повідомлення про введення нового пакета санкцій проти росії. Цей крок став відповіддю на триваючу агресію рф проти України та діяльність, що підриває суверенітет і територіальну цілісність української держави.