Берлін і Лондон розроблять зброю з дальністю 2000 км

Велика Британія та Німеччина об’єднують зусилля для розробки нової далекобійної зброї, здатної завдавати високоточних ударів на відстані понад 2000 кілометрів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Новий проєкт ґрунтується на оборонному зобов’язанні, укладеному обома країнами минулого року, коли Берлін і Лондон підписали двосторонній оборонний пакт. У документі підкреслювалася необхідність самостійного захисту Європи від будь-якого потенційного загострення війни в Україні.

🏛️ Міністри оборони — Джон Гілі (Велика Британія) та Борис Пісторіус (Німеччина) — офіційно представлять ініціативу в ході зустрічі. Вона планується в Берліні.

📢 «Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання – створення робочих місць, підвищення кваліфікації та залучення інвестицій по всій Великій Британії та Німеччині», — йдеться в заяві британського міністра напередодні зустрічі.

❗️Наразі точна вартість проєкту та строки його реалізації залишаються неоголошеними.

Окрім розробки далекобійної артилерії, сторони також планують спільну закупівлю торпед для морських патрульних літаків. Ще одним результатом зустрічі стане укладення угоди на постачання до Німеччини військових мостів британського виробництва.

Ідея оборонного зближення не є новою: ще в серпні 2023 року стало відомо про спільну угоду між Великою Британією та Німеччиною, в якій сторони задекларували намір «протистояти загрозам разом».

☝️ Також раніше було повідомлено, що технологія штучного інтелекту, спочатку розроблена для відстежування китів, буде встановлена ​​на підводних безпілотниках Королівського флоту. Вони захищатимуть британські води від морських загроз. Сенсорна технологія пройшла випробування і добре себе зарекомендувала.