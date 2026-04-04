Підтримка ЗСУ: Луганщина спрямувала майже 200 млн гривень

Очільник Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко повідомив, що обсяг затверджених в обласному бюджеті видатків на підтримку Збройних Сил України, виконання завдань щодо відсічі збройної агресії рф, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави на 2026 рік станом на початок квітня становить 191,2 млн гривень. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

📢 «Ці майже 200 мільйонів гривень ми розподіляємо згідно з потребами, які надходять від бригад. Обґрунтованість закупівель розглядаємо на засіданнях Ради оборони області. Частину пропозицій доводиться відхиляти, але більшість звернень від військових ми виконуємо у швидкі терміни», — наголосив Олексій Харченко.

📊 Розподіл коштів

Зокрема, на придбання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та комплектуючих виробів для них з обласного бюджету спрямовано 87,7 млн грн.

На забезпечення засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) — 28,5 млн грн.

Придбання спецтранспорту та його ремонт обійшлося у 50,8 млн грн.

📢 «За найменшої можливості ми обов’язково переглядатимемо видатки обласного бюджету, аби збільшити розмір підтримки наших оборонців. Долучаємо до забезпечення фронту і бюджети громад Луганщини. Бо кожен спрямований Силам оборони мільйон — це збережені життя українських бійців і спокій в тилу наших рідних», — підкреслив Олексій Харченко.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Рада оборони Луганської області розглянула 21 запит від військових підрозділів щодо виділення субвенції з місцевого бюджету для придбання логістичних (евакуаційних) наземних роботизованих комплексів, БпЛА, транспортних засобів та запасних частин до них.