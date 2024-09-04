Підписано двосторонню угоду між Україною та Ірландією

Шостий президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом підписали важливу угоду щодо подальшої підтримки України та поглиблення співпраці між двома державами. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Офісу президента в середу, 4 вересня.

📢 «Цьогоріч Ірландія зобов’язалася виділити нашій державі ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу», – повідомили у пресслужбі.

Загалом, від початку повномасштабної агресії росії, Ірландія надала нашій країні допомогу, включаючи гуманітарні та стабілізаційні заходи, на загальну суму близько 380 мільйонів євро.

Ірландія також пообіцяла надати системи для розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вона продовжить свою участь у коаліції з розмінування.

Окрім цього, країна розгляне інші можливі способи підтримки в рамках коаліцій Контактної групи з питань оборони, включаючи ІТ-коаліцію.

Ірландія забезпечить постійну підготовку українських військових через місію ЄС з військової допомоги (EUMAM), яка діє в Україні.

Угода також передбачає гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні України та реалізацію реформ, що сприятимуть євроінтеграційним прагненням нашої держави. Ірландія буде послідовною в питанні притягнення росії до відповідальності, відшкодування збитків, завданих агресією, та в подальшому посиленні санкцій проти агресора.

Окремо зазначається, що Ірландія продовжить свої дипломатичні зусилля для реалізації «Формули миру». Братиме участь у міжнародній коаліції, спрямованій на повернення українських дітей.

❗ З повним текстом угоди можна ознайомитись 👉 за посиланням.

Загалом Україна уклала 26 двосторонніх угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.