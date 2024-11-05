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Під російською атакою Очаків: постраждали жінка та дитина

Денис Молотов
Денис Молотов
Під російською атакою Очаків: постраждали жінка та дитина

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Очаків, у результаті якого постраждали 39-річна жінка та 13-річна дівчинка. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у Telegram у вівторок, 5 листопада.

📢 «Увечері росіяни обстріляли з артилерії Очаків. Поранено 13-річну дівчинку та 39-річну жінку. Надається вся необхідна медична допомога», – зазначив Кім у своєму дописі.

Очільник ОВА також зазначив, що через обстріл у житловому будинку виникла пожежа, яку вдалося оперативно загасити.

☝️ Раніше, нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області уламки збитих російських дронів пошкодили три приватні будинки, господарські будівлі та автомобіль.

📌 Також повідомлялось, що внаслідок російського обстрілу по селу Глушківка, що в Куп’янському районі на Харківщині, загинуло двоє людей. Про це поінформували у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) у вівторок, 5 листопада.

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