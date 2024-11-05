Загинуло двоє людей через російський обстріл по селу на Харківщині

Внаслідок російського обстрілу по селу Глушківка, що в Куп’янському районі на Харківщині, загинуло двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) у вівторок, 5 листопада.

📢 «Близько 14:00 окупанти обстріляли село Глушківка Купʼянського району. В результаті обстрілу загинуло двоє людей. Чоловік та жінка 48 років», – зазначено у повідомленні.

☝️ Варто нагадати, що напередодні через російські обстріли на Харківщині також були жертви серед цивільних людей. Зокрема, 1 листопада російські загарбники завдали удару керованою авіабомбою по Куп’янську. Унаслідок цього обстрілу було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, і щонайменше двоє людей отримали поранення.

📌 Також було повідомлено, що в селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині з вечора 3 листопада через постійні російські обстріли неможливо деблокувати тіла трьох загиблих у житловій п’ятиповерхівці, зруйнованій російською авіабомбою. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Конашевич.