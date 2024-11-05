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ВІЙНА

Загинуло двоє людей через російський обстріл по селу на Харківщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинуло двоє людей через російський обстріл по селу на Харківщині

Внаслідок російського обстрілу по селу Глушківка, що в Куп’янському районі на Харківщині, загинуло двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) у вівторок, 5 листопада.

📢 «Близько 14:00 окупанти обстріляли село Глушківка Купʼянського району. В результаті обстрілу загинуло двоє людей. Чоловік та жінка 48 років», – зазначено у повідомленні.

☝️ Варто нагадати, що напередодні через російські обстріли на Харківщині також були жертви серед цивільних людей. Зокрема, 1 листопада російські загарбники завдали удару керованою авіабомбою по Куп’янську. Унаслідок цього обстрілу було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, і щонайменше двоє людей отримали поранення.

📌 Також було повідомлено, що в селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині з вечора 3 листопада через постійні російські обстріли неможливо деблокувати тіла трьох загиблих у житловій п’ятиповерхівці, зруйнованій російською авіабомбою. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Конашевич.

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