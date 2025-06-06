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Під час атаки росіяни пошкодили лінії метро у Києві

Денис Молотов
Денис Молотов
Під час атаки росіяни пошкодили лінії метро у Києві

У Києві через пошкодження інфраструктури метрополітену внаслідок нічного ракетного обстрілу 6 червня тимчасово запускався дублюючий автобусний маршрут №М1. Його курсування було організовано між станціями метро Лісова та Арсенальна, однак згодом рух по червоній гілці метро повністю відновили. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен» та КМДА.

🚍 Маршрут автобусів №М1:
  • У напрямку від Лісової до Арсенальної — вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут та вул. Івана Мазепи до ст. м. Арсенальна.
  • У зворотному напрямку маршрут аналогічний, крім ділянки між станціями Дарниця та Чернігівська. Автобуси рухалися через вул. Андрія Малишка.

📢 «Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену. Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок», — йшлося у зверненні метрополітену.

☝️ Раніше через ракетну атаку пошкоджено колії та кабелі між станціями Дарниця – Лівобережна. Через це:

  • поїзди тимчасово курсували від Академмістечка до Арсенальної;
  • станції Дніпро – Лісова були закриті на вхід і вихід;
  • інтервал руху становив 4 хвилини 30 секунд;
  • обслуговували пасажирів лише поїзди, які перебували на нічному відстої у тупиках.

🔧 На місці негайно розпочали роботу ремонтні бригади метрополітену. За попередніми оцінками, відновлення інфраструктури планували завершити протягом доби.

✅ Увечері КМДА повідомила:
🚇 «Рух поїздів на червоній лінії метро відновлений у звичайному режимі. Працівники Київського метрополітену доклали максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки», — зазначили у повідомленні.

🛤️ Пошкоджень зазнала і залізнична інфраструктура на Київщині. Зокрема, низка поїздів трипільського напрямку прямують через Фастів, без зупинки на станції Видубичі. «Укрзалізниця» планує завершити відновлювальні роботи до кінця доби.

📢 «На ділянці між Дарницею та Лівобережною, де сталось ураження, працюють оперативні ремонтні бригади. Поки тривають роботи, Kyiv City Express допомагає мешканцям лівого берега дістатися на правий», — повідомили в КМВА.

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