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Наслідки масованого російського повітряного удару по Києву

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки масованого російського повітряного удару по Києву

У ніч на 6 червня Київ зазнав масованої атаки з боку російських окупаційних військ, які застосували як балістичні ракети, так і ударні дрони. Внаслідок обстрілу загинули троє рятувальників ДСНС, ще дев’ятеро їхніх колег отримали поранення — кілька з них перебувають у тяжкому стані. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, ДСНС України та пресслужба КМВА.

📢 «У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхні життя», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ Також у Тернопільській області внаслідок гасіння пожежі травмовано ще п’ятьох надзвичайників. Всім постраждалим надається медична допомога.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що під час масованої атаки ворог свідомо цілив по цивільній і критичній інфраструктурі:

📢 «Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожен виклик виїжджали ДСНС і поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Низький уклін нашим загиблим героям без зброї — мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку».

У ДСНС розповіли, що трагічний інцидент стався під час ліквідації наслідків обстрілу у Солом’янському районі столиці. Внаслідок вибухів загинули троє вогнеборців — Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

📢 «Чорний ранок 6 червня для всієї нашої родини. Ми втратили трьох побратимів, і це неможливо усвідомити. Вони були там, де мали бути — рятували людей, гасили пожежі, фіксували наслідки злочину проти України», — йдеться в повідомленні Служби.

За оперативною інформацією КМВА станом на 10:50, внаслідок атаки у Києві постраждало 20 людей, серед них одна дитина. 17 людей було госпіталізовано, ще трьом медики надали допомогу на місці.

💢 Наслідки обстрілу по районах Києва:

⚠️ Солом’янський район:
– Пожежа у нежитловому ангарі (бл. 500 кв. м).
– Займання на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку, врятовано трьох осіб.

⚠️ Дарницький район:
– Частини збитих дронів впали на дитячий майданчик та відкриту територію. Пошкоджено 2 авто, без постраждалих.

⚠️ Голосіївський район:
– Пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.
– Пошкодження закладу освіти.
– Частини дронів впали біля АЗС, пошкоджено авто.
– Уламки впали в нежитловій зоні, пошкоджено склад.

⚠️ Дніпровський район:
– Зруйнована АЗС та пошкоджені колії метро між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”.
– Частини збитого БпЛА впали у дворі житлового будинку.

🔸 У Шевченківському та Деснянському районах попередні повідомлення про вибухи не підтвердилися.

📢 «Наша родина у невимовній жалобі, але з твердою упевненістю: ми маємо продовжувати боротися за кожне несправедливо обірване життя і обов’язково помститися бездушним убивцям. Моліться за здоров’я поранених. Вшануйте пам’ять тих, хто загинув, виконуючи свій обов’язок», — закликали в ДСНС.

Загалом до ліквідації наслідків атаки в Києві залучалися 254 рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста. Роботи тривають.

Міська влада звертається до киян із проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів.

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