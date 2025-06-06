Наслідки масованого російського повітряного удару по Києву

У ніч на 6 червня Київ зазнав масованої атаки з боку російських окупаційних військ, які застосували як балістичні ракети, так і ударні дрони. Внаслідок обстрілу загинули троє рятувальників ДСНС, ще дев’ятеро їхніх колег отримали поранення — кілька з них перебувають у тяжкому стані. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, ДСНС України та пресслужба КМВА.

📢 «У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхні життя», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ Також у Тернопільській області внаслідок гасіння пожежі травмовано ще п’ятьох надзвичайників. Всім постраждалим надається медична допомога.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що під час масованої атаки ворог свідомо цілив по цивільній і критичній інфраструктурі:

📢 «Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожен виклик виїжджали ДСНС і поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Низький уклін нашим загиблим героям без зброї — мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку».

У ДСНС розповіли, що трагічний інцидент стався під час ліквідації наслідків обстрілу у Солом’янському районі столиці. Внаслідок вибухів загинули троє вогнеборців — Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

📢 «Чорний ранок 6 червня для всієї нашої родини. Ми втратили трьох побратимів, і це неможливо усвідомити. Вони були там, де мали бути — рятували людей, гасили пожежі, фіксували наслідки злочину проти України», — йдеться в повідомленні Служби.

За оперативною інформацією КМВА станом на 10:50, внаслідок атаки у Києві постраждало 20 людей, серед них одна дитина. 17 людей було госпіталізовано, ще трьом медики надали допомогу на місці.

💢 Наслідки обстрілу по районах Києва:

⚠️ Солом’янський район:

– Пожежа у нежитловому ангарі (бл. 500 кв. м).

– Займання на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку, врятовано трьох осіб.

⚠️ Дарницький район:

– Частини збитих дронів впали на дитячий майданчик та відкриту територію. Пошкоджено 2 авто, без постраждалих.

⚠️ Голосіївський район:

– Пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

– Пошкодження закладу освіти.

– Частини дронів впали біля АЗС, пошкоджено авто.

– Уламки впали в нежитловій зоні, пошкоджено склад.

⚠️ Дніпровський район:

– Зруйнована АЗС та пошкоджені колії метро між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”.

– Частини збитого БпЛА впали у дворі житлового будинку.

🔸 У Шевченківському та Деснянському районах попередні повідомлення про вибухи не підтвердилися.

📢 «Наша родина у невимовній жалобі, але з твердою упевненістю: ми маємо продовжувати боротися за кожне несправедливо обірване життя і обов’язково помститися бездушним убивцям. Моліться за здоров’я поранених. Вшануйте пам’ять тих, хто загинув, виконуючи свій обов’язок», — закликали в ДСНС.

Загалом до ліквідації наслідків атаки в Києві залучалися 254 рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста. Роботи тривають.

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Міська влада звертається до киян із проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів.