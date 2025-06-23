Під час атаки на столицю зруйновано квартиру відомого музиканта

Унаслідок ракетного удару по столиці 23 червня зруйновано квартиру відомого українського музиканта, фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Про це артист повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

📢 «Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі», — написав Тополя.

☝️ За словами співака, його родина мешкає у будинку навпроти багатоповерхівки, куди влучила російська ракета. Удар був настільки сильним, що пошкодив помешкання навіть на відстані, повністю знищивши інтер’єр квартири.

У перші хвилини після трагедії дружина артиста — співачка Олена Тополя (Аlyosha) — перебувала в стані шоку. Свідки події кажуть, що вона довго не могла отямитись від побаченого.

☝️Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ було зруйновано частину житлової багатоповерхівки в Шевченківському районі. Загинули щонайменше 6 людей, десятки отримали поранення.

📌 Зруйновані цілі під’їзди будинків, вибуховою хвилею пошкоджено помешкання навіть на сусідніх вулицях. Рятувальні роботи тривають, ситуація оновлюється.

👉 Також повідомлялось, що в ніч на 23 червня Київська область опинилася під черговою масованою повітряною атакою російських дронів та ракет. Ворог вдарив по житлових будинках, лікарнях, освітніх установах та інфраструктурі в чотирьох районах. Також про ворожі удари повідомила Білоцерківська міська територіальна громада. У Білій Церкві загинула жінка 1957 року народження.