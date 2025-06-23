Понеділок, 23 Червня, 2025
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Наслідки нічної повітряної атака на Київ з боку рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки нічної повітряної атака на Київ з боку рф

У ніч проти 23 червня столиця України опинилася під комбінованою повітряною атакою з боку рф. Удар завдано дронами-камікадзе (БпЛА типу «Shahed») та балістичними ракетами. Внаслідок нічної атаки на Київ зафіксовано численні руйнування, загинули люди та десятки поранених цивільних.

❗ Найбільш критична ситуація — в Шевченківському районі, де в результаті влучання повністю зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку — від п’ятого до першого поверху.

📢 «Загинуло шестеро киян. Усього в місті постраждали 22 людини, з них 12 госпіталізовані. Медики чергують на місцях влучань»,повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

У результаті пошуково-рятувальної операції у зруйнованому будинку врятовано 10 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. Евакуацію проводили за допомогою автодрабин та спеціального спорядження.

🚒 На місці трагедії працюють понад 400 рятувальників та понад 100 одиниць техніки, залучено фахівців усіх профільних служб: ДСНС, медиків, комунальних працівників. Роботи тривають на щонайменше двох активних локаціях.

⚠️ У Солом’янському районі зайнявся дах офісної чотириповерхової будівлі площею 800 кв. м. Також сталося загоряння даху бізнес-центру. Пожежі вдалося локалізувати, інформація про постраждалих уточнюється.

⚠️ У Дарницькому районі уламки дронів влучили у двоповерховий житловий будинок — без займання та постраждалих.
⚠️ У Святошинському районі уламки пошкодили зупинку й кілька автомобілів — троє поранених. Зокрема, вибуховою хвилею постраждало скління житлових будинків.
⚠️ У Подільському районі зайнялася нежитлова будівля. Також зафіксовано численні займання на відкритій території внаслідок падіння уламків.

📢 «Вибуховою хвилею пошкоджено також квартири у 25-поверховому будинку навпроти зруйнованого. Рятувальники дістали людей з верхніх поверхів. Ми вдячні кожному, хто нині працює на місцях обстрілів», — додав мер Києва.

🚧 Інфраструктурні наслідки атаки:
  • Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема станція метро «Святошин»;
  • Частково перекрито рух біля вул. Івана Виговського;
  • Вихід №8 зі станції метро тимчасово зачинено.

🚑 До ліквідації наслідків на об’єктах транспортної інфраструктури залучено понад 60 працівників та 20 одиниць спецтехніки.

🏠 Організовано допомогу постраждалим (за інформацією мера Києва):

  • 📌 Бібліотека №122 (вул. Парково-Сирецька, 11-А) — контакт: Олена Урванцева, 063-378-13-01;
  • 📌 Школа №97 ім. О. Теліги (вул. Олени Теліги, 5) — контакт: Ірина Жутник, 099-664-06-97.
📊 Офіційно підтверджені дані (станом на 10:47, 23.06.2025):
  • 🔴 Загиблих: 6 людей;
  • 🟡 Постраждалих: 31 людина (дані не остаточні, рятувальні роботи тривають);
  • 🏥 Госпіталізовані: 12;
  • 👩‍🚒 Евакуйовано: 10 людей (зокрема діти й вагітна жінка);
  • 🚨 Основні зони ураження: Шевченківський, Солом’янський, Святошинський, Дарницький, Подільський, Голосіївський райони.

☝️ Також нагадаємо, в ніч проти 22 червня російська армія вкотре завдала удару по Одещині за допомогою ударних дронів. Як повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС, атака спричинила масштабні пожежі на цивільних об’єктах, зокрема — на території станції екстреної медичної допомоги.

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