У Києві російська атака пошкодила два медзаклади

У вівторок, 20 жовтня, під час російської атаки в Києві зафіксували влучання безпілотника та уламків у медичні заклади Солом’янського й Голосіївського районів. У Голосіївському районі постраждали двоє людей — медики надали їм допомогу на місці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також дрон та його уламки впали на відкритих територіях і залізничних коліях. Наслідки атаки зафіксували у трьох районах столиці.

Влучання в медзаклади та падіння уламків

У Солом’янському районі безпілотник влучив у верхній поверх будівлі медичного закладу. Дах частково зруйнований, на місці працювали екстрені служби.

📢 «У Солом’янському районі влучання БпЛА в верхній поверх будівлю медзакладу. Є часткове руйнування даху. У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків», — написав Кличко. Інформацію також оприлюднила КМДА.

Окремо в Солом’янському районі уламки безпілотника впали на залізничні колії. За словами мера, пожежі там не виникло.

Згодом Кличко повідомив про влучання уламків на рівні верхніх поверхів медзакладу в Голосіївському районі. Саме внаслідок цього епізоду постраждали двоє людей, яким допомогли на місці.

У Деснянському районі зафіксували влучання БпЛА на відкритій території біля зеленої зони. Туди направили екстрені служби.

Після ранкової атаки біля АЗС — уже семеро постраждалих

Уранці 20 жовтня російський безпілотник упав біля автозаправної станції в Голосіївському районі, на межі з Київською областю. Спочатку повідомляли про шістьох постраждалих, однак згодом Кличко уточнив, що їх уже семеро. П’ятьох поранених госпіталізували. Одна людина загинула

Напередодні, 19 жовтня, російська атака значно пошкодила один із консультативно-діагностичних центрів у Солом’янському районі. Вибухова хвиля вибила понад 200 вікон і двері, пошкодила стелі та медичне обладнання.

За повідомленням мера, працівники цього центру не постраждали, а пацієнтів на момент атаки в будівлі не було. Медперсонал тимчасово перевели працювати до інших закладів.

👉 Також нагадаємо, що у вівторок, 20 жовтня, російські війська атакували складське приміщення у Запоріжжі. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка.