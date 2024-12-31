Передбачення на 2025 рік: «Обидва Володимира згинуть, один втече – інший помре»

Україна завжди була у центрі уваги провісників, які намагалися передбачити її майбутнє. Що ж пророкують відомі ясновидці, включаючи Вангу, Месінга, Нострадамуса для нашої країни у 2025 році? Та про що попереджає відаюча з Полтавщини – у нашому матеріалі.

Передбачення від відомих пророків

Ванга: відродження через випробування

Ванга згадувала Україну у своїх пророцтвах як землю, що матиме важливе значення для всього світу. В одному з її прогнозів йдеться: “Земля, яку зламають вітри війни, стане прикладом відновлення”. Провидиця вказувала на те, що саме через випробування український народ знайде новий шлях розвитку, заснований на єдності та силі духу. Вона також говорила: “Там, де пролита сльоза, зросте надія”.

Вольф Месінг: роль України у світовій науці

Вольф Месінг бачив Україну як державу, яка зможе здивувати світ своїми науковими досягненнями. “Вчені зі східної землі відкриють те, що змінить уявлення про енергію,” — зазначав він. На 2025 рік його прогнози стосуються проривів у галузі альтернативної енергетики та медицини, які можуть мати коріння саме в українських розробках. Він також наголошував на важливості міжнародної співпраці, в якій Україна гратиме ключову роль.

Нострадамус: крок до світла

У катренах Нострадамуса є загадкові згадки, які можна пов’язати з Україною. У катрені 6:25 йдеться: “На заході народ підніметься, несучи надію та світло”. Це може символізувати відновлення України після труднощів і її роль як провідника змін для інших країн. Пророцтва також натякають на те, що через випробування український народ знайде шлях до значних досягнень у майбутньому.

Полтавська «відьма» про закінчення війни

Більшість відомих пророків у своїх передбаченнях використовують складні для розуміння образи, які важко, або неможливо трактувати. А більшість передбачень взагалі позбавлені сенсу. Але в нашої редакції є власний досвід спілкування з жінкою, до якої на Полтавщині звертаються за допомогою. І так, в «кращих традиціях» – це саме той випадок, коли гроші не вирішують, а знайти її можна тільки за рекомендацією. Мова йде про пані Євдокію, яку б зараз на просторах соцмереж назвали «мольфаркою», або «відьмою». Сама ж про себе пані Євдокія каже що, просто знає та бачить те, що може допомогти людині. Окрім того, гроші вона не бере, та й не з кожним погоджується «працювати». Ще на початку війни, у 2014 році, пані Євдокія розповідала нам про події, що триватимуть у 7-8 років, та про те що Полтавщину не зачеплять, проте про повномасштабну війну ми тоді навіть не могли й подумати… На прохання нашої співрозмовниці, ми не називаємо її повне ім’я та не даємо контактів. Далі приведемо частину нашої розмови, та розкажемо які події вона бачить у 2025 році.

Пані Євдокія, чи побачимо ми закінчення війни у 2025 році?

«Війни такою як зараз, не стане дуже скоро. Зміниться дуже багато, буде кілька етапів від радості до повного відчаю, буде кидати зі сторони в сторону й мало хто буде розуміти що відбувається. Брехні, одурманення, замилення очей – будуть зміни, а ми не завжди будемо чути. Щось будуть приховувати, про щось брехати, спотворювати, а влада буде втрачати свою силу й продовжить знущатися та залякувати людей. Темна ніч буде, будуть страхи нав’язувати, щоб усі боялися й мовчали. Але то ще недовго терпіти. Січень буде чорний. Багато ще душ відійде. Землі ще палатимуть. Я бачу зміни з першим весняним сонцем. Обидва Володимира згинуть, один втече – інший помре. Почнуться часи, коли щодня буде все мінятися».

Тобто, буде зміна влади?

«Влада паде, як на початку війни. Будуть бігти, тікати, почнуться протести, бунти. Будуть шукати винуватих, відбирати накрадене, вішати. Ті хто зараз знущається з люду – на них будуть полювати, як на звірів. Ніхто не вціліє, будуть сльози, будуть крики, але то все очищення, кров змиє кров. На росії теж все перевернеться, там все наче буде триматися, чорта погонять, але прийде такий самий».

А що з окупованими територіями?

«Весною частина сходу та півдня буде вільна. Я бачу військових у формі з різнокольоровими капелюхами, які ходять по 5-6, а люди їх обходять. Війська росії вийдуть самі з тих місць, з ними побіжать й ті, хто прислужував. Під ногами ще сиро, ще торішнє листя, але небо чисте, ще чутно якісь вибухи, але люди вертаються до звільнених міст. Я не бачу поки, щоб все відійшло як було. Повернення військових до мирного життя я теж не бачу, бачу дорогу, бачу службу. Смертей стане поступово менше, але як було буде не скоро ще».

Яка подія символізуватиме початок змін?

«Ті, хто це влаштував — пішли проти Бога, проти природи, проти людей. Після руйнування святині у столиці буде перелом. Ненависть та відчай сколихнуть весь світ, але це стане знаком початку очищення. Чужі релігії та вірування як і вороги будуть вигнані з наших земель. Це не за один рік, але все, що зараз намагаються нав’язати буде змито. Країна на сході захлинеться у крові. Паде зірка, буде велика війна, вже початок тих подій відбувся. Нас намагатимуться втягнути, але все рухне».

А що робити людям у такі важкі часи?

« Головне зберегти любов у серці. Чорні часи підуть, влада піде, все піде, а людське – любов, співчуття, віра – вічне».

Пророцтва для України на 2025 рік віщують про зміни та випробування. Вони вказують на те, що наша країна шукатиме нові шляхи для розвитку, може стати й прикладом для інших держав та здивувати світ своїми досягненнями. Водночас ці передбачення нагадують, що майбутнє України залежить не лише від зовнішніх обставин, але й від рішень, які прийматиме її народ.

Чи справдяться ці прогнози? Час покаже, але віра у себе та свою країну вже сьогодні може стати рушійною силою змін.