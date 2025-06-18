Парламент остаточно підтримав реформу АРМА

Верховна Рада України 18 червня підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

📢 «Після місяців блокування… №12374-д — реформа АРМА прийнята в цілому», — написав парламентар, додавши, що документ підтримали 253 народні депутати.

Згідно з новим законом, процедура призначення голови АРМА відбуватиметься за участі міжнародних експертів. Також передбачено впровадження прозорого механізму управління агентством, посилення контролю за передачами активів та оновлення підходів до їх збереження і реалізації.

☝️ За словами Железняка, ухвалений закон є євроінтеграційним і був однією з умов Євросоюзу для виділення наступного траншу фінансової допомоги.

📢 «Після цього голосування відкривається шлях до 600 мільйонів євро допомоги від ЄС», — наголосив депутат.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила цей документ у першому читанні ще 12 лютого. Тоді йшлося про необхідність повного ухвалення до кінця березня, проте остаточне голосування було затягнуте на кілька місяців.

У 2024 році Україна отримала лише 35 зі 100 балів у глобальному Індексі сприйняття корупції (CPI), посівши 105 місце серед 180 країн. Падіння позицій міжнародні партнери пов’язують із недостатнім прогресом у сфері антикорупційних реформ.

☝️ Також нагадаємо, що Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроєкт №11469, який вводить інститут множинного громадянства