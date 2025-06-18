П’ятниця, 20 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Парламент остаточно підтримав реформу АРМА

Денис Молотов
Денис Молотов
Парламент остаточно підтримав реформу АРМА

Верховна Рада України 18 червня підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

📢 «Після місяців блокування… №12374-д — реформа АРМА прийнята в цілому», — написав парламентар, додавши, що документ підтримали 253 народні депутати.

Згідно з новим законом, процедура призначення голови АРМА відбуватиметься за участі міжнародних експертів. Також передбачено впровадження прозорого механізму управління агентством, посилення контролю за передачами активів та оновлення підходів до їх збереження і реалізації.

☝️ За словами Железняка, ухвалений закон є євроінтеграційним і був однією з умов Євросоюзу для виділення наступного траншу фінансової допомоги.

📢 «Після цього голосування відкривається шлях до 600 мільйонів євро допомоги від ЄС», — наголосив депутат.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила цей документ у першому читанні ще 12 лютого. Тоді йшлося про необхідність повного ухвалення до кінця березня, проте остаточне голосування було затягнуте на кілька місяців.

У 2024 році Україна отримала лише 35 зі 100 балів у глобальному Індексі сприйняття корупції (CPI), посівши 105 місце серед 180 країн. Падіння позицій міжнародні партнери пов’язують із недостатнім прогресом у сфері антикорупційних реформ.

☝️ Також нагадаємо, що Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроєкт №11469, який вводить інститут множинного громадянства

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

росія атакувала Харків: півсотні авто понівечено, є постраждалі

ВАЖЛИВО

Нідерланди офіційно визнали депортацію кримських татар геноцидом

ПОЛІТИКА

В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України

ПОДІЇ

133 бойових зіткнень за добу: у Генштабі ЗСУ розкрили деталі атак ворога

ПОДІЇ

Холодна війна повертається: ядерні держави посилюють свої арсенали – SIPRI

ПОДІЇ

Україна провела черговий обмін військовополоненими з рф

ВАЖЛИВО

Ексслужбовицю з Луганщини засуджено до 10 років

КРИМІНАЛ

Ізраїль має запасний план дій, якщо США не стануть бити по Ірану

ПОЛІТИКА

Українська ППО збила більшість із 104 дронів, випущених рф

ВІЙНА

Імпортозаміщення в авіаційній галузі: фахівці назвали головні виклики

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"