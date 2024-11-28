Парламент Норвегії збільшує фінансову підтримку України у 2025 році

В четвер, 28 листопада, парламент Норвегії ухвалив рішення про значне збільшення допомоги Україні, довівши її обсяг до 35 мільярдів норвезьких крон (3,16 мільярда доларів) у 2025 році. Про це повідомило видання NTB.

📈 Спочатку уряд Норвегії передбачив у проєкті бюджету на 2025 рік 15 мільярдів крон на підтримку України. Проте, опозиційні політичні сили виступили з критикою, вважаючи цю суму недостатньою. В результаті тривалих переговорів між владою та опозицією обсяг допомоги було спочатку збільшено до 30 мільярдів крон, а після подальших консультацій – до 35 мільярдів.

📢 «Це важливий сигнал для України, яка зазнає важких випробувань, і це важливий сигнал для тих, хто нападає», – наголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, підкресливши важливість посилення підтримки.

📊 Ще торік Норвегія затвердила програму довгострокової допомоги Україні під назвою Нансен, розраховану до 2027 року. Загальний обсяг програми складає 75 мільярдів норвезьких крон, з яких щороку передбачено виділяти по 15 мільярдів.

✅ Крім того, нещодавно глави урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції анонсували посилення допомоги Україні. Зокрема, акцент буде зроблено на зміцненні оборонної промисловості та забезпеченні постачання боєприпасів.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Світовий банк затвердив новий пакет додаткової фінансової підтримки для України у розмірі 664 млн доларів. Фінансування здійснюється в межах проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).