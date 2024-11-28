П’ятниця, 29 Листопада, 2024
1.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Світовий Банк виділить Україні додатково $664 млн

Денис Молотов
Денис Молотов
Світовий Банк виділить Україні додатково $664 млн

Світовий банк затвердив новий пакет додаткової фінансової підтримки для України у розмірі 664 млн доларів. Фінансування здійснюється в межах проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE). Про це в четвер, 28 листопада, повідомило Міністерство фінансів України.

Вказано, що 602 млн доларів буде спрямовано до загального фонду Державного бюджету України.

Як буде використано додаткові кошти

  • 662 млн доларів надходять через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), фінансування якого забезпечує уряд Японії.
  • 2 млн доларів надається у вигляді гранту з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership для розширення програм догляду за дітьми.

Мета проєкту INSPIRE

Проєкт спрямований на посилення соціального захисту найбільш уразливих верств населення, зокрема малозабезпечених громадян, як під час війни, так і після її завершення. Також INSPIRE передбачає покращення доступу до соціальних послуг та їх ефективності.

Попередня допомога

☝️ Раніше Світовий банк надав Україні 4,8 мільярда доларів у рамках програми PEACE. Крім того, заплановано створення спеціального фонду для України, обсяг якого становитиме щонайменше 10 мільярдів доларів.

Попередня стаття
Україна вже отримала $4.8 млрд за програмою PEACE від Світового Банку
Наступна стаття
Парламент Норвегії збільшує фінансову підтримку України у 2025 році
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 188 боєзіткнень, найактивніші росіяни на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Парламент Норвегії збільшує фінансову підтримку України у 2025 році

ЕКОНОМІКА

Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків

ВАЖЛИВО

80 атак окупантів з початку доби: де найгарячіше та що відбувається на фронті

ПОДІЇ

Європарламент закликав надати Україні Taurus і нові Patriot на тлі “нової фази у війні”

ПОЛІТИКА

Україна розраховує, що підхід “мир через силу” стане основою адміністрації Трампа – Сибіга

ПОДІЇ

Європа шукає шляхи заміни військової допомоги США для України

ПОДІЇ

24 тисячі мін повернуть виробнику через нештатне спрацювання – Герман Сметанін

ПОДІЇ

157 боїв за добу: де найгарячіше на фронті

ПОДІЇ

На фронті відбулося 150 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ