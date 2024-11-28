Світовий Банк виділить Україні додатково $664 млн

Світовий банк затвердив новий пакет додаткової фінансової підтримки для України у розмірі 664 млн доларів. Фінансування здійснюється в межах проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE). Про це в четвер, 28 листопада, повідомило Міністерство фінансів України.

Вказано, що 602 млн доларів буде спрямовано до загального фонду Державного бюджету України.

Як буде використано додаткові кошти

662 млн доларів надходять через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), фінансування якого забезпечує уряд Японії.

надходять через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), фінансування якого забезпечує уряд Японії. 2 млн доларів надається у вигляді гранту з траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership для розширення програм догляду за дітьми.

Мета проєкту INSPIRE

Проєкт спрямований на посилення соціального захисту найбільш уразливих верств населення, зокрема малозабезпечених громадян, як під час війни, так і після її завершення. Також INSPIRE передбачає покращення доступу до соціальних послуг та їх ефективності.

Попередня допомога

☝️ Раніше Світовий банк надав Україні 4,8 мільярда доларів у рамках програми PEACE. Крім того, заплановано створення спеціального фонду для України, обсяг якого становитиме щонайменше 10 мільярдів доларів.