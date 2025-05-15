П’ятниця, 16 Травня, 2025
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Папі Римському Леву XIV передали списки українських військовополонених

Денис Молотов
Денис Молотов
Папі Римському Леву XIV передали списки українських військовополонених

У Ватикані новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які продовжують перебувати в російському полоні. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

📢 «За сприяння Координаційного штабу та Посольства України при Святому Престолі та Мальтійському Ордені представниця родин поневолених бійців була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами Східних Католицьких Церков та передала Папі Римському списки українських бранців», — йдеться в повідомленні.

☝️ Делегація вірян, яку очолив Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, була найбільш чисельною й активною серед усіх присутніх. Він особисто привітав Папу Лева XIV із обранням. Своєю чергою, понтифік повторив, що його серце з Україною.

📢 «Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!» — заявив Папа Римський під час виступу.

📌 Раніше, під час офіційного прийому делегацій 23 Східних християнських церков, Лев XIV запропонував своє посередництво країнам, що перебувають у стані війни.

📌 А 11 травня, у своєму першому недільному зверненні, понтифік висловив глибоку солідарність з українцями. Він підкреслив, що носить у серці «страждання улюбленого народу України».

☝️ Також першу аудієнцію з колегією кардиналів після свого обрання новий Папа Римський Лев XIV присвятив обговоренню викликів, які несе штучний інтелект.

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