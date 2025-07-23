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Отруєння в ресторані Кацуріна: перевірка виявила грубі порушення

Денис Молотов
Денис Молотов
Отруєння в ресторані Кацуріна: перевірка виявила грубі порушення

У Львові триває розслідування масштабного випадку харчового отруєння, який стався у популярному ресторані «Китайський привіт», що належить українському ресторатору Міші Кацуріну. Згідно з останніми даними, постраждали вже 76 людей, включно з 10 дітьми, двома вагітними жінками та самим власником закладу.

У 25 госпіталізованих відвідувачів, а також в одного зі співробітників ресторану, медики підтвердили наявність сальмонели Enteritidis — небезпечного збудника гострих кишкових інфекцій. Ще у чотирьох працівників тривають лабораторні дослідження, результати яких очікують найближчим часом.

Перші звернення до лікарів через отруєння були зафіксовані 16 липня. На той момент інфікованих було 42 особи. Проте вже за кілька днів кількість постраждалих майже подвоїлася. За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, лабораторно підтверджений діагноз сальмонельоз встановлено у 45 клієнтів закладу.

Після інциденту фахівці Держпродспоживслужби провели ретельну перевірку ресторану. Результати перевірки виявили системні порушення санітарних вимог:

  • Усі види кухонного інвентарю — для м’яса, овочів і кондитерських виробів — мили разом у підвальному приміщенні, без дотримання вимог роздільної обробки.
  • Вимитий інвентар зберігали без закритих контейнерів, що є порушенням гігієнічних стандартів.
  • У холодильному обладнанні не дотримувалися принципів товарного сусідства, а сипучі продукти взагалі зберігалися в коридорі підвалу.
  • Температура продуктів не фіксувалася — відсутні будь-які записи чи контролюючі пристрої.
  • Прибиральний інвентар зберігали без належного маркування.
  • Із 23 працівників ресторану лише семеро мали чинні медичні книжки.

Водночас, як повідомляється, курятина і яйця, що використовувались у страв при приготуванні, були безпечними, а у зразках води не виявили гепатитів чи інших вірусів.

Міша Кацурін після інциденту публічно вибачився перед відвідувачами ресторану. Він повідомив, що заклад у Львові тимчасово припинив роботу на період офіційного розслідування. Власник також заявив, що ресторан бере на себе повну відповідальність за лікування постраждалих та вже покриває відповідні витрати.

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