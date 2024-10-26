Судитимуть чотирьох «посадовців» так званої «лнр»

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) передали до суду обвинувальні матеріали стосовно чотирьох посадовців так званої «лнр», підозрюваних у співпраці з окупаційною владою. Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Луганській області.

Серед обвинувачених “посадовців”-колаборантів – колишній керівник Луганської митниці Олег Черноусов, який, за даними слідства, співпрацює з окупантами з 2015 року. Відомо, що він обіймав високі посади у «раді міністрів лнр» та в адміністрації так званого «глави лнр». Після реорганізації окупаційних структур у 2023 році його призначено «заступником керівника адміністрації глави лнр». Ця структура контролює діяльність нелегітимного «уряду» та забезпечує виконання його рішень.

Також обвинувальні акти скеровано проти трьох «депутатів» псевдопарламенту «лнр» – Дмитра Хорошилова, Володимира Полякова та Дмитра Вишневського.

Усі троє фігурантів отримали свої «депутатські мандати» внаслідок фіктивних виборів 2023 року як представники прокремлівської партії «єдіная росія».

Вони сприяють інтеграції окупованих територій Луганщини до політичної системи та системи управління російської федерації.

Колаборантам висунуто звинувачення за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають у розшуку.

Розслідування проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ завдяки зібраній доказовій базі домоглася реальних термінів покарання для п’ятьох зрадників України, які, перейшовши на бік ворога, брали участь у штурмах позицій Сил оборони на Донеччині та Луганщині.