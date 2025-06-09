Орбан назвав росію слабкою та не здатною перемогти Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що росія виявилася слабкою державою, нездатною навіть здолати Україну у війні, яку сама ж розв’язала. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, уривки з якого цитує видання Telex.

📢 «росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну. Тому вони не зможуть по-справжньому атакувати НАТО», — пояснив Орбан, відповідаючи на запитання щодо ризику поширення війни на глобальний рівень.

☝️ На його думку, конфлікт в Україні не переросте у світову війну саме через те, що росія, попри ядерний арсенал, не демонструє достатньої потуги. Орбан також переконаний, що завершення війни має відбутися в кілька етапів: спочатку — припинення вогню, а вже потім — мирна угода. При цьому він зазначив, що укладати таку угоду мають не Київ і москва, а «США та росія».

📢 Орбан окремо наголосив на потребі зміцнення Європи: «росіяни розуміють лише мову сили», — сказав він. Водночас прем’єр Угорщини вважає, що з володимиром путіним слід вести переговори: «З повагою прийму його в Будапешті», — підкреслив він.

🔻 Також він повторив свою традиційну позицію щодо євроатлантичних перспектив України. Орбан вважає, що наша держава «не підходить» для вступу до НАТО чи ЄС, бо «ні угорці, ні ЄС не зацікавлені у прямому конфлікті з росією».

❗ Раніше він дозволив собі критичні висловлювання щодо шостого президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що той начебто хоче бачити в Будапешті «дружній уряд», утім, за словами Орбана, «йому не слід на це навіть надіятися».

☝️ Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу становить серйозну загрозу для його країни. Відповідну заяву він зробив 18 травня під час виступу на з’їзді партії «Фідес» у Будапешті.