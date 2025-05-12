ОП: без припинення вогню переговори з росією неможливі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна та її міжнародні союзники мають спільну позицію. Будь-які переговори з росією можливі лише після встановлення режиму припинення вогню. А сама росія ж намагатиметься використовувати діалог для того, щоб в черговий раз дурити світову спільноту. Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

📢 «Тому в нас із партнерами підхід спільний: спочатку ceasefire – потім переговори. Це підтверджують і всі останні заяви по обидва боки Атлантики», – наголосив Єрмак.

За його словами, кремль намагатиметься використати дипломатичні формати не для досягнення миру, а задля власних інтересів, зокрема зняття санкцій.

📢 «росія спробує використати переговорний процес як ширму, щоб вийти з-під санкцій, і загалом цей формат зумовлений прагненням дурити всіх», – зазначив керівник ОП.

Він підкреслив, що подібні спроби обману не залишилися непоміченими на Заході: «Європа та США не готові терпіти обман москви».

Відповідаючи на питання, чи погодиться Україна на перемовини без припинення бойових дій у разі підтримки такої ідеї США, Єрмак заявив:

📢 «Києву вже добре відомо, до чого призводять подібні формати».

☝️ Нагадаємо, раніше російський диктатор володимир путін запропонував провести прямі перемовини з Україною 15 травня у Туреччині. За повідомленнями, пропозиція не передбачає припинення вогню навіть на 30 днів.

👉 До цього закликав і президент США Дональд Трамп, зазначивши, що Україна нібито має прийняти участь у перемовинах у Туреччині, попри відсутність умов щодо перемир’я.

📌 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору володимиру путіну особисту зустріч у Стамбулі для переговорів про припинення вогню, фактично взявши ініціативу в дипломатичному процесі.