ООН визнала депортацію українських дітей росією воєнним злочином

Денис Молотов
ООН визнала депортацію українських дітей росією воєнним злочином
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Депортація українських дітей на росію є воєнним злочином та злочином проти людяності. До такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка розслідує порушення міжнародного права під час війни проти України. Відповідні висновки оприлюднені у звіті комісії ООН.

📢 «Переконливі докази щодо депортації та перевезення загалом 1205 дітей з п’яти областей України, перевірені Комісією, дозволили їй дійти висновку, що ці дії є злочинами проти людяності та воєнними злочинами депортації та примусового перевезення дітей», – мовиться у висновках комісії.

У документі зазначається, що російська влада систематично не повідомляла батьків або законних опікунів про місцеперебування їхніх дітей.

Крім того, дітей утримували у примусових умовах, що перешкоджало їхньому поверненню до України.

☝️ За даними ООН, росія не створила механізмів, які б сприяли поверненню депортованих дітей. Натомість окупаційна влада прагнула залишити їх у російській федерації на довгострокове проживання.

Йдеться як про влаштування дітей у російські родини, так і про перебування у спеціальних установах. Ще у 2022 році російська влада заявляла, що для вивезених з України дітей найкращим варіантом є усиновлення в російських сім’ях.

Згідно з результатами розслідування, близько 80% таких дітей досі не повернулися на підконтрольну уряду України територію.

Тим, кому вдалося організувати повернення, довелося зіткнутися з численними труднощами.

Йдеться, зокрема, про:
  • бюрократичні перешкоди;
    • затримки у процедурах повернення;
    • ризики для безпеки родичів і самих дітей.

У звіті також наголошується, що невиправдана затримка у репатріації депортованих цивільних осіб є ще одним воєнним злочином, який інкримінується російській федерації.

☝️ ООН підкреслює, що держава-окупант зобов’язана забезпечувати повернення цивільного населення, яке було примусово переміщене під час війни.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділили 2 мільйони євро для підтримки України у пошуку та поверненні дітей, яких росія вивезла після незаконної анексії Криму у 2014 році.

👉 Також нагадаємо, що Генеральна асамблея ООН відхилила ініціативу США щодо виключення із тексту документа положень про територіальну цілісність України та забезпечення справедливого миру.

 

