Четвер, 17 Липня, 2025
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Ольга Стефанішина може стати послом України у США — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Ольга Стефанішина може стати послом України у США — ЗМІ

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина є найбільш імовірною кандидаткою на пост посла України у США. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на джерела, обізнані з кадровими планами української влади.

📢 «Київ наразі чекає попередньої реакції з боку американської сторони на її кандидатуру», — йдеться в матеріалі.

Раніше головним претендентом на цю посаду називали міністра оборони Рустема Умєрова. Однак, за оновленою інформацією, він може продовжити роботу в якості голови переговорної групи з росією у межах стамбульського формату.

📌 Процедура призначення нового посла включає кілька етапів, зокрема погодження (агреман) зі сторони приймаючої держави, що може зайняти певний час.

Тим часом сама Стефанішина у Facebook зазначила, що «присвятить наступні кілька місяців рідним», не коментуючи інформацію про ймовірне дипломатичне призначення.

У попередніх заявах вона також наголошувала, що до кінця року Україна планує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС.

☝️ Також нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що у справі, яка стосується можливих зловживань в АРМА та в якій фігурує віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, поки нікому не оголошено про підозру.

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