Олена Шуляк: Верховна Рада запускає реформу житлової політики

У липні Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт “Про основні засади житлової політики”, який відкриває шлях до масштабної реформи у сфері житла.

Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, головна мета ініціативи – замінити застарілий Житловий кодекс 1983 року, який уже не відповідає потребам часу, не через його вік чи радянське походження, а через повну неефективність у розв’язанні нагальних питань.

“Понад 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему, оскільки в нас колосальна кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов”, – зазначила Олена Шуляк.

В партії “Слуга Народу” акцентували, що цей законопроєкт був зареєстрований у парламенті ще в січні та дозволяє Україні залучити 300 млн євро в межах програми Ukraine Facility, за якою наша держава має отримати 50 млрд євро від Європейського Союзу.

У “Слузі Народу” розповіли, що реформа передбачає нові підходи до надання житла тим, хто цього потребує. Замість очікування в чергах, людям запропонують сучасні фінансово-кредитні інструменти, оновлену модель житлово-будівельних кооперативів, а також співпрацю держави та приватного сектору. Зокрема, буде створено інститут операторів доступного житла.

“Це, що стосується отримання житла у власність. Для тих громадян, чиї доходи цього не дозволять, буде запроваджено два формати тимчасового житла – соціальна оренда та оренда з правом викупу. Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, і ми максимально адаптуємо їх під українські реалії так, щоб це дійсно працювало й максимально ефективно закривало потребу в житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло”, – пояснила Шуляк.

Очільниця “Слуги Народу” додала, що для забезпечення соціальної оренди планується створити державний і муніципальний фонд соціального житла. Наразі таких фондів в Україні фактично не існує, що є наслідком масштабної приватизації в 1990-х роках. У межах реформи їх почнуть формувати, і вони мають охоплювати мільйони квадратних метрів.

“Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможемо в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди – наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом”, – повідомила Олена Шуляк

За словами очільниці “Слуги Народу”, під час підготовки законопроєкту були проведені масштабні публічні консультації, організовані за її ініціативи. До обговорень долучилися представники громадських організацій, експерти, міжнародні партнери та самі громадяни. Загалом участь у консультаціях взяли понад тисяча людей з усіх регіонів країни.

Олена Шуляк зазначила, що під час обговорення документа звучала дезінформація, начебто “законопроєктом вкрали житло у військових”, і назвала факти, які спростовують цей міф. Вона наголосила, що документ не скасовує права військовослужбовців на отримання житла і не містить норм про їх виселення після служби. За її словами, питання житла для військових є пріоритетним і буде врегульоване окремо – спеціальним законом “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Також вона підкреслила, що стаття 12 законопроєкту передбачає можливість врегулювання питань службового житла для військових, поліцейських та інших категорій спеціальними законами – тобто це питання винесено за межі загального регулювання.

Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що в Україні цифрові трансформації вже мають потужний економічний і антикорупційний ефект.