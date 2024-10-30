Олена Шуляк: Партія “Слуга Народу” виділяє ще 90 млн грн на ЗСУ

Партія “Слуга Народу” перераховує 90 млн грн на підтримку Сил оборони. Таку велику суму допомоги політична сила спрямовує вже вдруге за 2024 рік.

Про це заявила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що є лише одна політична партія, яка може перемогти, – це Народ України. Немає жодної політичної сили, яка могла б самостійно перемогти ворога. “Слуга Народу” діє саме за цією логікою й спрямовує максимум зусиль на підтримку українського війська. На початку війни партія одразу переглянула свої пріоритети, що дало їй змогу економити кошти з державного фінансування. Тому Політична рада партії ухвалила рішення виділити ще 90 млн грн для Сил оборони. “Слуга Народу” – єдина політична сила, яка в такий спосіб зробила свій внесок у встановлення в Україні справедливого миру. Я вдячна нашій Політраді, яка після озвученої мною ініціативи, ні секунди не вагалася і підтримала рішення”, – наголошує Олена Шуляк.

Вона додає, що загалом протягом повномасштабної війни “Слуга Народу” направила для Сил оборони вже 400 млн грн, а також ще 49 млн грн зекономлених коштів фінансування партія направила до державного бюджету. На всі ці кошти були закуплені, зокрема, вітчизняні протитанкові ракетні комплекси “Стугна-П” для Національної гвардії та 2000 систем радіоелектронної боротьби ближньої дії.

“Стугни” вже працюють на найгарячіших ділянках фронту, де знищують ворога, а РЕБи на передовій захищають нашу техніку й дають змогу врятувати тисячі життів українських військових. Головний принцип у цій війні, наголошує Олена Шуляк, звучить так: воювати мають технології, а не люди. І вся команда України працює над його втіленням, щоб продовжувати максимально зберігати життя та здоров’я наших героїв.

У всіх питаннях, які стосуються загалом допомоги Силам оборони, додає Олена Шуляк, надзвичайно активну позицію проявляють наші депутати партії “Слуга Народу” в регіонах, які завжди одностайно не тільки підтримують виділення додаткових коштів на оборону, а й самі часто ініціюють такі рішення у своїх місцевих радах.

“Партія “Слуга Народу”, наші депутати та партійці по всій Україні послідовно й системно спрямовують кошти й іншу різносторонню підтримку на армію й будуть це робити надалі до остаточної перемоги України”, – резюмує Олена Шуляк.