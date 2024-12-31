Олаф Шольц збирається підтримувати Україну «як ніхто інший»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй новорічній промові наголосив на важливості допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. Про це у вівторок, 31 грудня, повідомило видання Zeit.

Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримку України. Водночас він підкреслив, що уряд діятиме обережно, аби уникнути ескалації: «зберігатиме холодну голову, щоб не розширювати війну»

📢 «Багато громадян дивиться на загарбницьку війну росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі», – зазначив Шольц.

За словами канцлера, уряд прагне зберігати “холодну голову”, щоб не допустити розширення конфлікту.

Раніше канцлер заявляв, що російський диктатор володимир путін зазнав поразки в Україні, адже не зміг досягти поставлених цілей.

Крім того, нещодавно Шольц обговорив з обраним президентом США Дональдом Трампом необхідність завершення війни в Україні якнайшвидше.

☝️ Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, підтвердив, що Україна не отримає далекобійні ракети Taurus. Але ж він наголосив на продовженні масштабної військової допомоги.

Політик зазначив, що Німеччина вже передала українській армії значний арсенал, зокрема артилерійські системи, РСЗВ, танки різних моделей і засоби протиповітряної оборони (ППО), спорядивши таким чином шість бригад. Тоді ж він несподівано розсекретив зміст своєї срібної валізи, яка привернула увагу журналістів.