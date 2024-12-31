Вівторок, 31 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Олаф Шольц збирається підтримувати Україну «як ніхто інший»

Денис Молотов
Денис Молотов
Олаф Шольц збирається підтримувати Україну «як ніхто інший»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй новорічній промові наголосив на важливості допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. Про це у вівторок, 31 грудня, повідомило видання Zeit.

Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримку України. Водночас він підкреслив, що уряд діятиме обережно, аби уникнути ескалації: «зберігатиме холодну голову, щоб не розширювати війну»

📢 «Багато громадян дивиться на загарбницьку війну росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі», – зазначив Шольц.

За словами канцлера, уряд прагне зберігати “холодну голову”, щоб не допустити розширення конфлікту.

Раніше канцлер заявляв, що російський диктатор володимир путін зазнав поразки в Україні, адже не зміг досягти поставлених цілей.

Крім того, нещодавно Шольц обговорив з обраним президентом США Дональдом Трампом необхідність завершення війни в Україні якнайшвидше.

☝️ Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, підтвердив, що Україна не отримає далекобійні ракети Taurus. Але ж він наголосив на продовженні масштабної військової допомоги.

Політик зазначив, що Німеччина вже передала українській армії значний арсенал, зокрема артилерійські системи, РСЗВ, танки різних моделей і засоби протиповітряної оборони (ППО), спорядивши таким чином шість бригад. Тоді ж він несподівано розсекретив зміст своєї срібної валізи, яка привернула увагу журналістів.

Попередня стаття
Молдова готується до націоналізації активів Газпрому
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

2024 рік став найскладнішим для енергосистеми України з початку вторгнення – Міненерго

ПОДІЇ

Передбачення на 2025 рік: «Обидва Володимира згинуть, один втече – інший помре»

СУСПІЛЬСТВО

Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків

ВЛАДА

Кабмін змінив порядок мобілізації: що нового

ВЛАДА

Ґуґли як профі: правила перевірки джерел пошуковими системами

СТОПФЕЙК

На Покровському напрямку противник атакував у районі 12 населених пунктів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Ракетна атака російських окупантів: ППО знищили «Кинджал» і п’ять Х-69

ВІЙНА

Радіоперехоплення ГУР: морський дрон Magura V5 знищив російський гелікоптер

ВАЖЛИВО

Морський дрон Magura V5: історичне ураження повітряної цілі рф

ВАЖЛИВО

У Києві та області пролунали вибухи: наслідки ракетної атаки

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип