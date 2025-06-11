Одещина знову під атакою: російські дрони пошкодили будинки

У ніч проти 11 червня російські окупаційні сили здійснили чергову атаку дронів на Одещину. Про наслідки повідомила пресслужба ДСНС України. Внаслідок удару пошкоджено приватні дачні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. У декількох місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно локалізували та загасили.

📢 «Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники», — зазначили у повідомленні ДСНС.

На щастя, внаслідок нічної атаки обійшлося без постраждалих.

🔻 Про ситуацію також розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він наголосив, що попри щоденні загрози, люди залишаються стійкими й згуртованими:

📢 «Це вже наша реальність. Ми живемо в умовах, де кожен день може принести нові випробування. Попри все, люди залишаються людьми. Навіть у найтемніші моменти вони зберігають людяність — на відміну від нашого ворога», — сказав мер, відповідаючи на запитання журналістів.

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☝️До ліквідації наслідків удару долучені всі служби: міські, державні, енергетичні та громадські. Люди звертаються до районних адміністрацій по допомогу, оформлюють заявки на муніципальні виплати та компенсації в межах держпрограми єВідновлення. Експерти проводять оцінку пошкодженого житла.

👉 Нагадаємо, ніч перед цим, 10 червня, також була Одеса також була атакована російськими загарбниками. Окупанти запустили по Україні 7 ракет і 315 дронів. ППО вдалося збити всі ракети та 277 безпілотників. Проте в Києві загинула жінка, в Одесі — двоє людей, ще дев’ятеро зазнали поранень.

📢 «Багато житла зруйновано, люди залишилися без домівок. У лікарнях перебувають постраждалі, їм надається вся необхідна допомога. Але найгірше — це втрати людських життів. Витрати на поховання покриють коштом міського бюджету», — повідомив Труханов, коментуючи попередні руйнівні атаки російських загарбників.