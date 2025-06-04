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Одещина під атакою: росіяни вдарили дронами, поранено людину

Денис Молотов
Денис Молотов
Одещина під атакою: росіяни вдарили дронами, поранено людину

В ніч на 4 червня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Про це вранці повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, уточнивши, що більшість цілей було знищено завдяки ефективній роботі сил ППО.

📢 «ₚосія атакувала Одещину ударними безпілотниками. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники разом зі службами взаємодії. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО. За попередньою інформацією постраждала 1 особа», – повідомили в ДСНС.

У результаті атаки постраждала одна людина – їй поранило ногу. Окрім того, дев’ятеро місцевих мешканців звернулися по психологічну допомогу.

🧯 До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 43 рятувальники та 10 одиниць техніки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

🏚️ Серед пошкодженої інфраструктури – житлові будинки, СТО, складські приміщення. Також на місці загорянь працювали вогнеборці та профільні служби.

☝️ Нагадаємо, що нічна ворожа атака відбулася 4 травня у Харкові, де внаслідок обстрілів виникли пожежі, було пошкоджено кілька будівель, а також зафіксовано одного пораненого.

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