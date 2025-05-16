Обстріли Херсона: поранені соцпрацівники, загиблий у Бериславі

16 травня російські війська завдали чергових ударів по Херсону та області. Внаслідок цих атак загинув один мирний житель у Бериславі, ще кілька людей дістали поранення. У центрі Херсона було скинуто вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Також росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру в ранкові години. Про це повідомили Херсонська міська військова адміністрація (МВА), Офіс генерального прокурора та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За офіційною інформацією, троє співробітників Херсонської МВА потрапили під вогонь під час розвантаження гуманітарного вантажу, призначеного для найпростіших укриттів та пунктів незламності. Службовий автомобіль, у якому перебували соціальні працівники, зазнав пошкоджень, а водій отримав поранення.

📢 «Трьох соціальних працівників Херсонської МВА 1980, 1984, 1991 р.н., які потрапили під російський обстріл сьогодні зранку, доставлено до лікарні. У них діагностували гостру реакцію на стрес. У одного з постраждалих – травма плеча. Нашим колегам надано необхідну медичну допомогу та призначено амбулаторне лікування», — йдеться в офіційному повідомленні МВА.

За уточненими даними, 33-річний водій отримав мінно-вибухову травму і забій плеча. Його двоє колег — 36 і 40 років — не дістали фізичних ушкоджень, але перебувають у важкому психоемоційному стані через пережитий обстріл, – гостра реакція на стрес.

Тим часом у Центральному районі Херсона стався ще один обстріл — окупанти скинули з безпілотника вибухівку на цивільний автомобіль. Постраждали двоє — 58-річний чоловік та 55-річна жінка. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та контузію, а у жінки — травму потиличної ділянки голови та також контузію. Постраждалі проходять додаткове медичне обстеження.

📢 «Близько 10:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, у результаті чого машина загорілася. Через атаку постраждали двоє людей. 55-річна жінка та 58-річний чоловік дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Наразі медики надають їм допомогу», — повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Крім того, постраждала житлова забудова в Центральному районі міста. Зафіксовано пошкодження будинків мирних мешканців — вибиті вікна, зруйновані дахи та стіни. Станом на ранок триває фіксація збитків.

🔻 Ще один удар росіяни завдали по місту Берислав. Як повідомив Офіс генерального прокурора, приблизно о 07:30 дрон з вибухівкою атакував одну з вулиць. Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік — отримані ним травми були несумісні з життям. Ще одного цивільного поранено, його доправлено до лікарні.

Ворожий удар по залізничній інфраструктурі

🚆 Водночас Укрзалізниця заявила про обстріл залізничної інфраструктури в Херсоні. На щастя, серед пасажирів і працівників постраждалих немає — усі вчасно перебували в укриттях. Пошкоджено будівлю вокзалу, вибиті вікна, зачеплені робочі місця у приміщенні. Один з вагонів поїзда також отримав незначні ушкодження. Потяг рушив далі з затримкою близько години. Інші маршрути прямують за графіком.

☝️ Також раніше стало відомо, що російські війська 16 травня здійснили черговий злочин проти цивільного населення — цього разу під прицілом опинилася Костянтинівка на Донеччині.