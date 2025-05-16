Субота, 17 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака БпЛА на Костянтинівку: двоє загиблих, троє поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака БпЛА на Костянтинівку: двоє загиблих, троє поранених

Російські війська 16 травня здійснили черговий злочин проти цивільного населення — цього разу під прицілом опинилася Костянтинівка на Донеччині. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

📢 «Внаслідок удару з безпілотника Молнія-1 поранення, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік, який керував автомобілем. Також загинув 57-річний місцевий житель, який перебував поблизу укриття», — йдеться в офіційному повідомленні прокуратури.

☝️ Під час цієї ж атаки осколкові поранення, опіки й мінно-вибухові травми дістали дві жінки — 53 та 72 років. Через деякий час окупанти вдарили повторно: FPV-дроном було уражено ринок, де в той момент перебувала 72-річна постраждала. Медики оцінюють її стан як тяжкий.

Атака БпЛА на Костянтинівку: двоє загиблих, троє поранених📢 «Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, зазнала мінно-вибухової травми й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий», – йдеться в офіційному повідомленні.

Крім того, в цей же день, 16 травня, російська армія завдала ракетного удару по Покровську. Обстріл стався близько п’ятої ранку — поранено п’ятеро цивільних віком від 50 до 66 років.

📢 «На жаль, це черговий доказ, що рф навмисно вражає цивільні об’єкти і мирних жителів», — наголосили в обласній владі.

📌 З огляду на загострення безпекової ситуації, на Донеччині ухвалено рішення про розширення зони обов’язкової евакуації.

📌 Також раніше стало відомо, що внаслідок ранкового удару російських ударних дронів-камікадзе в Києві зафіксовано займання в нежитловій зоні Святошинського району. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК: поліція примусово доставлятиме до ТЦК тих, хто не з’явиться

ПОДІЇ

У Києві розслідують джерело спалаху гепатиту А: серед хворих — 31 дитина

СУСПІЛЬСТВО

Лев XIV пропонує Ватикан як майданчик для переговорів між Україною та росією

ВАЖЛИВО

Уряд виділив майже 900 млн гривень на відновлення в регіонах

ВЛАДА

Переговори України та рф у Стамбулі: турецький чиновник оцінив їх як “більш позитивні, ніж очікувалося”

ПОДІЇ

Військо отримало новий ударний безпілотник українського виробництва

ВІЙНА

Сирія передає порт Тартус ОАЕ після розриву угоди з росією

ПОЛІТИКА

Шмигаль анонсував соціальні зміни та реформу прожиткового мінімуму

ВЛАДА

Росіяни обстріляли Покровськ: п’ятеро поранених, зруйновані будинки

ВІЙНА

Україна повернула тіла ще 909 полеглих на фронті воїнів

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип