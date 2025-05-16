Атака БпЛА на Костянтинівку: двоє загиблих, троє поранених

Російські війська 16 травня здійснили черговий злочин проти цивільного населення — цього разу під прицілом опинилася Костянтинівка на Донеччині. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

📢 «Внаслідок удару з безпілотника Молнія-1 поранення, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік, який керував автомобілем. Також загинув 57-річний місцевий житель, який перебував поблизу укриття», — йдеться в офіційному повідомленні прокуратури.

☝️ Під час цієї ж атаки осколкові поранення, опіки й мінно-вибухові травми дістали дві жінки — 53 та 72 років. Через деякий час окупанти вдарили повторно: FPV-дроном було уражено ринок, де в той момент перебувала 72-річна постраждала. Медики оцінюють її стан як тяжкий.

📢 «Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, зазнала мінно-вибухової травми й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий», – йдеться в офіційному повідомленні.

Крім того, в цей же день, 16 травня, російська армія завдала ракетного удару по Покровську. Обстріл стався близько п’ятої ранку — поранено п’ятеро цивільних віком від 50 до 66 років.

📢 «На жаль, це черговий доказ, що рф навмисно вражає цивільні об’єкти і мирних жителів», — наголосили в обласній владі.

📌 З огляду на загострення безпекової ситуації, на Донеччині ухвалено рішення про розширення зони обов’язкової евакуації.

📌 Також раніше стало відомо, що внаслідок ранкового удару російських ударних дронів-камікадзе в Києві зафіксовано займання в нежитловій зоні Святошинського району. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).